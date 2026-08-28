“Vamos a hablar de los políticos con nexos criminales (Morena) y no vamos a dejar de hacerlo”

“¿Por qué no hablamos de García Luna? Porque ya está encarcelado", comienza Manuel López San Martín la Mesa de la República este viernes 28 de agosto.

Y es que personajes como Rocha Moya, Enrique Inzunza, Adán Augusto López y Andy López Beltrán, son algunos de muchos casos de tener nexos con agrupaciones criminales o ser acusados en Estados Unidos.

Pero en lugar de ser señalados e investigados, Morena decide protegerlos y encubrirlos. Pero como ya es costumbre, prefieren seguir hablando del pasado.

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