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Fernando Farías Laguna seguirá en el Altiplano; lo vinculan a proceso por contrabando de combustible
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Imelda Castro y Rocha Moya son inseparables aunque intenten disfrazarlo, ambos representan lo mismo en Sinaloa
El gobernador con licencia, Rocha Moya, dejó a una incondicional en el gobierno para gozar de completa impunidad.
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Publicado
27/08/2026
🕐
22:30
Por:
Manuel López San Martín
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