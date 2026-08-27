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Fernando Farías Laguna seguirá en el Altiplano; lo vinculan a proceso por contrabando de combustible
/Voces adn Noticias/Video

Imelda Castro y Rocha Moya son inseparables aunque intenten disfrazarlo, ambos representan lo mismo en Sinaloa

El gobernador con licencia, Rocha Moya, dejó a una incondicional en el gobierno para gozar de completa impunidad.

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Por: Manuel López San Martín