¿Ernesto Ruffo Appel es un preso político? José Mario de la Garza analiza el caso

En esta edición de #LaEntrevistaConSarmiento, José Mario de la Garza analiza las irregularidades que, a su juicio, rodean el caso del exgobernador de Baja California y explica por qué considera que el proceso plantea serias dudas sobre el respeto al Estado de derecho en México.

Durante la conversación se abordan temas como las declaraciones públicas de autoridades que podrían afectar la presunción de inocencia, el uso de la figura de delincuencia organizada, la prisión preventiva, el envío de Ruffo al penal del Altiplano, las decisiones judiciales que marcaron el caso, el papel que desempeñaba como accionista de una empresa importadora de hidrocarburos y las interrogantes sobre la falta de funcionarios públicos implicados en una presunta red de contrabando de combustible.

Además, se discuten las audiencias cerradas por razones de seguridad nacional, el riesgo de una justicia selectiva y las implicaciones que este caso podría tener para las garantías procesales, la división de poderes y la confianza en las instituciones.

¿Se trata de un proceso sustentado en pruebas suficientes o de un caso con implicaciones políticas? Conoce los argumentos y el análisis completo en esta entrevista.