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“No vean TV Azteca”: La ‘campaña‘ de Morena que atenta contra la libertad de prensa y expresión

¡Los partidos no deben decidir qué medios consumimos! El llamado de Morena a dejar de ver TV Azteca en Puebla desata debate sobre la libertad de prensa y expresión.

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Por: Arturo Engels

Un video que circula en redes sociales ha puesto nuevamente sobre la mesa la relación entre Morena y los medios de comunicación. Durante una asamblea informativa de Morena en Puebla, Agustín Guerrero, presuntamente cuestiona a TV Azteca y llama a la ciudadanía a dejar de ver sus contenidos.

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El debate va más allá de simplemente querer callar a la televisora: Mónica Garza nos cuenta que un partido político puede criticar, cuestionar o señalar errores de un medio de comunicación, siempre que sustente sus acusaciones.

Pero lo que no pueden es decirte qué leer, qué escuchar y que ver en la televisión y menos desde una estructura partidista que pide a los ciudadanos dejar de consumir un determinado medio: Justo ese es el debate y defensa acerca de la libertad de expresión y libertad de prensa.

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