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La conexión histórica entre México y Sudáfrica de cara al partido inaugural del Mundial 2026

La embajadora de Sudáfrica, platica con la periodista Romina Ramos sobre los elementos que unen a México y Sudáfrica, a horas de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Por: Romina Ramos

En entrevista con la periodista Romina Ramos, Beryl Rose Sisulu, embajadora de Sudáfrica en México habló de la conexión histórica que existe entre México y Sudáfrica, de cara al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevará a cabo este jueves 11 de junio.

La embajadora mencionó que entre las dos naciones existen elementos de comunión como:

  • El amor por la familia
  • El amor por la comida con familia y amigos
  • El gusto por el mariachi

Sin embargo, la conexión histórica entre México y Sudáfrica se debe a que se trata de pueblos que fueron colonizados y pasaron por una gran lucha para conquistar su libertad.

En tiempos del apartheid, México demostró su solidaridad con el pueblo sudafricano.

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