La conexión histórica entre México y Sudáfrica de cara al partido inaugural del Mundial 2026

En entrevista con la periodista Romina Ramos, Beryl Rose Sisulu, embajadora de Sudáfrica en México habló de la conexión histórica que existe entre México y Sudáfrica, de cara al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se llevará a cabo este jueves 11 de junio.

La embajadora mencionó que entre las dos naciones existen elementos de comunión como:

El amor por la familia

El amor por la comida con familia y amigos

El gusto por el mariachi

Sin embargo, la conexión histórica entre México y Sudáfrica se debe a que se trata de pueblos que fueron colonizados y pasaron por una gran lucha para conquistar su libertad.

En tiempos del apartheid, México demostró su solidaridad con el pueblo sudafricano.

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