La estrategia de comunicación de Morena se sostiene en el engaño y la manipulación; opina Manuel López San Martín

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Del “no somos iguales” al “no somos tapadera”: mentiras ambas. Resultaron peores; cobijan y protegen a quienes deberían ser entregados a la justicia. Los hechos terminan contradiciendo su narrativa.
Metadatos del artículo
Publicado
21/07/2026
🕐
23:33
Por:
Manuel López San Martín
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