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Hallan recién nacido sin vida dentro de una bolsa en Naucalpan; Fiscalía investiga el caso
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La estrategia de comunicación de Morena se sostiene en el engaño y la manipulación; opina Manuel López San Martín

Del “no somos iguales” al “no somos tapadera”: mentiras ambas. Resultaron peores; cobijan y protegen a quienes deberían ser entregados a la justicia. Los hechos terminan contradiciendo su narrativa.

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Por: Manuel López San Martín