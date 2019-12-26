Habrá cortes de agua en enero en CDMX y Edomex

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones la operación de los sistemas de abastecimiento de agua la Comisión Nacional de Agua (Conagua) dio a conocer que la cuarta etapa de mantenimiento afectará alcaldías de la Ciudad de México y de los municipios del Estado de México del 3 al 5 de enero del 2020.

A través de un comunicado la Conagua anunció que habrá otro corte de agua importante del 3 al 5 de enero del 2020, el cual afectará a tres municipios del Estado de México y a dos alcaldías de la capital.

El corte de agua se llevará a cabo en el acueducto Tláhuac y la planta La Caldera, se suspenderá la operación de los pozos del Ramal Tláhuac y Mixquic-Santa Catarina, en el punto de entrega La Caldera, los municipios mexiquenses afectados son Nezahualcóyotl, La Paz y Valle de Chalco, mientras en la capital serán afectadas las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

La Conagua inició trabajos de mantenimiento del 13 al 15 de diciembre, en una primera etapa las alcaldías que se vieron afectadas fueron Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, mientras que en el Estado de México los municipios de Tultitlán y Ecatepec fueron afectados.

La segunda fase de los trabajos comenzó este 26 y terminará el 28 de diciembre y se realizarán labores de mantenimiento en los acueductos Los Reyes Ferrocarril y Teoloyucan, así como en las Plantas Barrientos y Coyotepec.

El tercer operativo de reparaciones iniciará a las 9:00 horas del 27 de diciembre y concluirá el 28 de diciembre, suspendiéndose la operación de los pozos del Ramal Peñón-Texcoco, particularmente en el punto de entrega Planta Lago, ubicada en la zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Así que prevé los cortes y ahorra el agua.

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lhp