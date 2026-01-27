Verificación Vehicular Edomex 2026: autos con engomado rosa y placa 7 y 8 tienen plazo hasta esta fecha

El calendario de Verificación Vehicular arranca en Edomex 2026 con fechas precisas para cada color de engomado. Los propietarios de autos con engomado rosa y placa 7 y 8 cuentan con dos meses para realizar este trámite obligatorio sin exponerse a multas.

Fecha límite para los autos con engomado rosa en la Verificación Vehicular Edomex 2026

El engomado rosa corresponde a vehículos con placas terminadas en 7 y 8 dentro del territorio del Edomex. Este grupo accede a verificentros autorizados desde el primer día de febrero hasta el 31 de marzo de 2026.

La Secretaría del Medio Ambiente recomienda la reserva de cita previa en línea para agilizar el proceso de verificación . Los verificentros registrados en la plataforma oficial operan de lunes a sábado en horarios extendidos para atender la demanda de propietarios.

El calendario escalonado continúa con el engomado rojo para placas terminadas en 3 y 4 durante marzo y abril. La fecha límite para este color vence el 30 de abril de 2026 en todos los centros de verificación autorizados.

La fecha límite para autos de engomado rosa será el 31 de marzo.

¿Cuánto costarán los hologramas en 2026?

El costo de los hologramas vehiculares para el primer semestre de 2026 se calcula con base en el valor vigente de la UMA. Cada categoría de holograma representa un múltiplo diferente de esta unidad de medida administrativa actualizada anualmente. Los precios estimados según la UMA de 113.14 pesos son:

Holograma 00: 10.20 UMA → aproximadamente 1,154 pesos

10.20 UMA → aproximadamente 1,154 pesos Holograma 0: 5.20 UMA → aproximadamente 588.32 pesos

5.20 UMA → aproximadamente 588.32 pesos Holograma 1: 4 UMA → 453 pesos

4 UMA → 453 pesos Holograma 2: 4 UMA → 453 pesos

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía actualizará el valor de la UMA en febrero de 2026 para el nuevo ejercicio fiscal. Los montos finales de los hologramas podrían presentar variaciones mínimas una vez que el INEGI publique la cifra oficial definitiva.