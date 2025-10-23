¿Con la Curp puedo sacar mi RFC? Dan paso a paso sin ir al SAT

¿Con la Curp puedo sacar mi RFC? Dan paso a paso sin ir al SAT | Getty Images

Es posible obtener tu Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con tu Clave Única de Registro de Población (CURP) sin necesidad de acudir personalmente a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT). A continuación, te presentamos un sencillo paso a paso para realizar estetrámite en línea.

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Cómo sacar el RFC con CURP sin tener que ir al SAT

La finalidad de permitir que los usuarios obtengan su RFC utilizando su CURP a través del sitio del SAT es simplificar y agilizar el proceso de inscripción fiscal.

Al facilitar estetrámite en línea, el SAT reduce la necesidad de desplazamientos físicos a las oficinas, lo que ahorra tiempo a los contribuyentes y mejora la eficiencia administrativa.

Este servicio en línea proporciona un acceso rápido y conveniente al RFC, promoviendo una mayor inclusión y cumplimiento tributario.

Cualquier persona física mayor a 18 años que cuente con CURP puede tramitar el RFC, solamente se requiere llenar un formulario para conocerlo, desde la página del SAT, siguiendo estos pasos:

Accede al portal del SAT: Ingresa al sitio web oficial del SAT (www.sat.gob.mx). Selecciona la opción de RFC con CURP: En la página principal del portal, busca y selecciona la opción “Trámites” o “RFC” y luego elige “Obtén tu RFC con CURP”. Ingresa tu CURP: Introduce tu CURP en el campo correspondiente. Si no tienes tu CURP a la mano, puedes obtenerla en el portal del Registro Nacional de Población (RENAPO). Completa el formulario: Llena el formulario en línea con los datos requeridos, que incluirán tu nombre completo, dirección y datos personales adicionales. Genera tu RFC: Revisa que toda la información sea correcta y confirma la solicitud. El sistema generará tu RFC automáticamente. Descarga el documento: Una vez que el RFC haya sido generado, podrás descargar y guardar tu constancia de RFC en formato PDF. Este documento incluye tu RFC y sirve como prueba de tu inscripción ante el SAT. Verifica tu correo electrónico: Asegúrate de revisar tu correo electrónico, ya que el SAT puede enviarte una notificación o confirmación adicional.

Este proceso simplificado te permite obtener tu RFC desde la comodidad de tu hogar, evitando la necesidad de desplazarte a las oficinas del SAT. Para más detalles o asistencia, visita el sitio web del SAT o contacta a su servicio de atención al cliente.

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