Ante la ola de calor y la temporada de sequía, en Puebla se han implementado nuevas medidas como nuevoscortes de agua. Además, se han establecido horarios de dotación del servicio en algunas colonias.

La medida tiene el fin de que se garantice el suministro del agua y así llegue a todos los hogares y al mismo tiempo combatir lasaltas temperaturas que se viven en el estado, donde la temperatura ha alcanzado hasta los 38 °C.

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¿Cuáles son horarios de los cortes de agua en Puebla?

La empresa concesionaria encargada de la prestación del servicio público de agua potable, Agua de Puebla Para Todos, será la encargada de aplicar cortes de agua en el estado.

El sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP), aplicará los ajustes en los horarios de dotación del servicio para una correcta distribución del agua.

Los estados de Puebla, incluidos en esta lista sufrirán cortes de agua en diferentes horarios :

Puebla

San Andrés Cholula

Cuautlancingo

Santa Clara Ocoyucan

Los cortes de agua se llevarán a cabo a partir de este 14 de mayo, por lo que se implementarán brigadas denominadas “Centinelas del Agua” para atender reportes de fugas de agua y atender problemas del agua en Puebla.

Para verificar los horarios de cortes de agua, deberás tener a la mano tu Número de identificación de suministro (NIS) y podrás verificar través de la página deAgua Puebla podrás verificar a qué hora se cortará el suministro de agua.

También, puedes verificar el horario de corte de agua llamando al 2222117070 en la opción asterisco. De momento se desconoce cuándo se restablecerá el agua de forma normal en las colonias de Puebla.

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