Endurecerán cortes de agua en Nuevo León; habrá seis horas al día

Ante la crisis que enfrenta Nuevo León, Agua y Drenaje de Monterrey informó que tras reunirse con autoridades estatales y alcaldes se acordó que habrá seis horas de suministro de agua en la zona metropolitana todos los días.

Detalló que se acordó se acordó suspender el Plan Agua para Todos a partir de este 4 de junio y solo habrá agua potable de las 04:00 a 10:00 de la mañana para que se pueda garantizar agua para todos.

Los alcaldes se quejaron en la reunión que todos los días sus ciudadanos se quedan sin agua, porque la programación del horario de cortes no se respeta.

El plan afecta principalmente a colonias de Monterrey, San Nicolás, Escobedo y García, entre otros municipios.

El alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, denunció que en su colonia tienen ocho días sin una sola gota de agua.

En coordinación con el Gobierno del Estado y los alcaldes, se acordó suspender el Plan Agua para Todos. A partir de este 4 de junio toda la ciudad, de manera generalizada, contará diariamente con suministro de agua de 4 a 10 de la mañana, para garantizar que haya agua para todos. pic.twitter.com/wL9BCPHfbm — Agua y Drenaje Mty (@AyD_ParaTi) June 3, 2022

Escasez de lluvias provoca cortes de agua en Nuevo León

El Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, dio a conocer el miércoles que en el 91.77% de las colonias del zona metropolitana se había implementado bien el Plan Agua para Todos, y solo en el 8.23% se ha presentado falta de agua.

El funcionario estatal señaló este dia que en 321 colonias de las 3 mil 899 que conforman la zona metropolitana, es decir, en el 8.23% del total de las colonias, se habían tenido problemas de abastecimiento.

Dijo que el programa tiene áreas de oportunidad para mejorarlo; no obstante, este viernes fue suspendido ante la queja de los alcaldes de Nuevo León.

Debido a la escasez de lluvias y a que las presas La Boca y Cerro Prieto se están quedando sin agua, el director indicó que se buscan alternativas paraque las zonas más afectadas cuenten con abasto, pero reconoció que el 40% de la población ha hecho un esfuerzo por ahorrar el líquido.

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