Inician cortes de agua en la Zona Metropolitana de Monterrey

Este miércoles 23 de marzo iniciaron los cortes en el suministro de agua en los distintos municipios que conforman la Zona Metropolitana de Monterrey, en el estado de Nuevo León, ocasionando incertidumbre entre los habitantes y compras de pánico.

Los cortes de agua en la Zona Metropolitana de Monterrey responden a la necesidad de resolver la crisis en el suministro que se presentó hace semanas por el desabasto en las presas La Boca y Cerro Prieto.

En este sentido, se aplicarán cortes al suministro de agua en diversos municipios al día mediante una logística que consistió en dividir en siete sectores la Zona Metropolitana de Monterrey, que está a cargo de la empresa descentralizada Servicios de Agua y Drenaje.

Primeros municipios sin agua en Monterrey

Los primeros habitantes en reportar cortes en el suministro de agua durante la tarde del martes 22 de marzo fueron vecinos de los municipios de Ciudad Guadalupe y algunos sectores de San Nicolás de los Garza y Apodaca.

La sequía ha provocado una situación crítica en la presa Cerro Prieto en #NuevoLéon, desde hace 30 años no se encontraba en una situación similar. #DeIdayVuelta con @RominaRamosC | https://t.co/3qXeJniUMG pic.twitter.com/pzkCHF57Zi — adn40 (@adn40) April 22, 2021

Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Guadalupe, Cristina Díaz, indicó que en el primer día de cortes, se vieron afectados los habitantes de 363 colonias; añadió que para este domingo 27 de marzo se espera la suspensión temporal del servicio en Juárez, donde se prevén afectaciones en 197 colonias.

Presas de Monterrey quedan sin agua y provocan falta de presión

Por su parte, el director de Servicios de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, mencionó que existe un problema de falta de presión que responde a que las presas de La Boca y Cerro Prieto dejaron de suministrar la misma cantidad de agua mediante el anillo de transferencia por el que se abastece a la zona conurbada.

Esto provocó que las colonias más alejadas de los tanques y redes de distribución se quedaran sin presión suficiente o sin agua durante horas o hasta 3 días, informaron medios locales.

Adicionalmente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, hizo un llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que colaboren en la persuasión de empresas privadas que poseen pozos profundos para que cedan parte de sus excedentes a fin de evitar el déficit de agua en la Zona Metropolitana que estaría dejando sin agua a miles de familias las siguientes semanas.

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erv