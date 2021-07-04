A partir de julio y hasta finales de septiembre se lleva a cabo la temporada de chiles en nogada, un delicioso platillo lleno de sabor y tradición. Pero, ¿conoces la historia de este clásico mexicano?

Cómo surgió el chile en nogada

Sin duda existen diversas versiones sobre el origen de los chiles en nogada. Anteriormente se pensaba que las monjas habían elaborado este platillo para celebrar el cumpleaños del caudillo Agustín de Iturbide, sin embargo, el arqueólogo Eduardo Merlo, niega esa versión en su artículo “El mito de los chiles en nogada y la bandera de las tres garantías”.

De acuerdo al también divulgador cultural, el origen del chile en nogada se remonta al Virreinato de la Nueva España, donde los primeros pobladores tenían una basta tradición repostera; además en esa época la corte novohispana acostumbraba realizar banquetes abundantes y fue ahí donde de manera fortuita, las monjas crearon el platillo y le dieron el nombre de chile relleno de frutas bañado en salsa de nuez.

Luego de las luchas por la Independencia y tras haber proclamado el Plan de Iguala, Iturbide llegó triunfante a Puebla y con motivo de su cumpleaños las monjas le tenían preparado un festín, los chiles bañados en salsa de nuez de Castilla.

¿Pero cómo fue que de postre pasó a ser un plato fuerte? En su artículo, el arqueólogo Merlo también señala que a medida que la economía en el país no permitía grandes festines los tiempos en las comidas tuvieron que reducirse y el chile en nogada se convirtió en el plato fuerte cuando a alguien se le ocurrió agregar carne al relleno que antes era únicamente de fruta.

A estas versión se suma una más romántica, que aunque no es tan famosa vale la pena conocer, en ella el famoso escritor Artemio de Valle-Arizpe relata que en el ejército trigarante existían tres soldados cuyas novias vivían en Puebla. Emocionadas por la Independencia y por tener de vuelta a sus enamorados, decidieron crear este platillo para festejarlo, para ello cada una eligió un ingrediente que representara el color del ejército.

De esta forma, la historia más popular y la más apegada a los sucesos del país, dice que este platillo fue creado en 1821 por las monjas agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla, para celebrar la Independencia de México. Se cuenta que ellas aprovecharon los productos de temporada, como la granada y la nuez de Castilla, y a la par, decidieron que llevará los colores patrios: verde, blanco y rojo.

Qué contiene el chile en nogada

Teóricamente, la receta de los chiles en nogada tal y como los conocemos hoy en día no aparece en documentos escritos hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esto hace pensar a los expertos, que este platillo surge de diversas recetas familiares del estado de Puebla y posteriormente convergieron en una versión que comparte técnicas e ingredientes base.

Sin duda, los chiles en nogada representan la historia y el sabor, para prepararlos se necesita un chile poblano que generalmente se rellena con carne de res y puerco, se mezcla con frutas y especias como manzana, plátano macho, pera, durazno, almendra, pasas, clavo y canela molidos.

Al servir el plato se le vierte el ingrediente principal, la crema de nuez de Castilla que se elabora a base de nuez, almendra, queso de cabra y leche; finalmente se decora con perejil y granada que juntos simbolizan los tres colores de la bandera mexicana .

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