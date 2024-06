Conoce las escuelas top en Jalisco para tener una Beca para el Bienestar Benito Juárez

El Gobierno de México ha dado a conocer la lista de escuelas en Jalisco que tienen mayores oportunidades para que sus estudiantes obtengan la Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica. El listado incluye instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria ubicadas en todo el estado.

En esta nota, te detallamos los nombres de algunos de los principales establecimientos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las escuelas prioritarias en Jalisco para obtener la beca Bienestar?

Esta beca contribuye al bienestar social de familias de bajos ingresos cuyos hijos están matriculados en programas de educación inicial, es decir, preescolar, primaria o secundaria, en escuelas ubicadas en localidades prioritarias de Jalisco. A continuación se presenta una lista de algunas de las escuelas catalogadas por municipio:



Preescolar : Escuela José María Morelos y Pavón en Tlaquepaque, Escuela Sor Juana Inés de la Cruz en Tlajomulco, Escuela Patria en Tapalpa, entre otras. La lista completa está disponible aquí .

: Escuela José María Morelos y Pavón en Tlaquepaque, Escuela Sor Juana Inés de la Cruz en Tlajomulco, Escuela Patria en Tapalpa, entre otras. La está disponible . Primaria : Escuela Jesús Marmolejo en Ojuelos, Escuela Benito Juárez en Ameca, Escuela Emiliano Zapata en Hostotipaquillo, entre otras. Consulta la lista completa aquí .

: Escuela Jesús Marmolejo en Ojuelos, Escuela Benito Juárez en Ameca, Escuela Emiliano Zapata en Hostotipaquillo, entre otras. Consulta la . Secundaria: Escuela Fray Bartolomé de las Casas en Zapotlanejo, Escuela Mariano Otero en Arandas, Escuela Guillermo González Camarena en Tepatitlán, entre otras. Ver la lista completa aquí .

📢 Becaria, becario o familia beneficiaria...



¡Espera un momento! ✋

Lee esto antes de continuar. Es importante ⚠️



Entra al #BuscadorDeEstatus, da clic aquí:https://t.co/p4QJJIWmgX pic.twitter.com/sD8VKLKTkc — BecasBenito (@BecasBenito) June 10, 2024

Para verificar rápidamente si tu escuela está incluida, puedes utilizar la combinación de teclas Ctrl + F y buscar por el nombre de la institución.

Además, puedes verificar si tus hijos están inscritos en una institución ubicada en una localidad prioritaria en Jalisco en el siguiente enlace: https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/

Es importante tener en cuenta que si los niños no están inscritos en la escuela donde se aplicará el programa, no serán elegibles para recibir la beca. La entrega de documentación se llevará a cabo únicamente en el plantel donde estudian los niños, por lo que no es necesario acudir a ninguna oficina de becas para el trámite.

¿A quién está dirigida la Beca Benito Juárez en Jalisco?

La Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica es un programa dirigido a familias que tienen hijas, hijos o menores a su cuidado, estudiantes de educación inicial, preescolar, primaria o secundaria, menores de 18 años, que:



Tienen bajos ingresos, esto significa que los recursos con los que cuenta la familia son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Están inscritas o inscritos en escuelas públicas de modalidad escolarizada ubicadas en localidades prioritarias.

adn Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.