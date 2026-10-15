“Simón” se degradó a tormenta tropical mientras avanza hacia la península de Baja California: trayectoria EN VIVO

Tras alcanzar la categoría 4 como huracán el pasado fin de semana, durante las primeras horas de este jueves 15 de octubre Simón se convirtió en tormenta tropical mientras sigue su avance a la península de Baja California.

De acuerdo al pronóstico de tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se localiza a 325 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, así como a 430 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Actualización de #Simon que se encuentra como #TormentaTropical también en el océano #Pacífico. Detalles de su ubicación, en el gif pic.twitter.com/jHUFnCvTdY — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

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Trayectoria EN VIVO de la tormenta tropical “Simón”

Simón sigue avanzando en el Pacífico mexicano y así se ve este jueves:

“Debido a su debilitamiento, (Simón) no afecta al territorio nacional”, dicen las autoridades mexicanas, esto mientras la tormenta tropical avanza con vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 110 km/h y permanece estacionario.

Puertos cerrados en México hoy por “Simón”

Aunque, al parecer, Simón ya no tocará tierra en el territorio mexicano, algunos estados quedaron con afectaciones tras las fuertes lluvias que dejó y otros por Rachel, es por eso que la Secretaría de Marina (Semar) tomó la decisión de cerrar algunos puertos:

Baja California

San Felipe

Baja California Sur

Los Barriles

La Paz

Loreto

Santa Rosalia

Sonora

Puerto Libertad

Bahía de Kino

Guaymas

Hay que tomar en cuenta que estos pueden reabrirse durante el resto del día, por lo que es recomendable estar al pendiente de lo que dicen las autoridades.

“Trudy” se fortalece en el Pacífico mexicano

Por otro lado, también en el Pacífico mexicano, Trudy se fortaleció a huracán categoría 1 mientras que su centro se localiza a 465 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, así como a 720 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Su presencia ya genera lluvias intensas en Oaxaca (noreste y suroeste) y Guerrero (oeste, sur y este), en esos mismos estados se prevén vientos máximos sostenidos de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h), así como oleaje de entre 2.0 a 3.0 metros.

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