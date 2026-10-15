INE tiene trabajo en Veracruz; abren vacante con salario de 15 mil 785 pesos

¿Estás en busca de chamba? El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante para el puesto de Validador de Captura en la 08 Junta Distrital Ejecutiva de Veracruz; ofrece un salario de 15 mil 785 pesos mensuales.

La convocatoria abrió el pasado 14 de octubre y cierra el próximo viernes 16, entonces quedan pocas horas para que apliques y puedas terminar el año con empleo.

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Requisitos para aplicar a las vacantes del INE en Veracruz

Un Validador de Captura tiene como obligaciones registrar, procesar y validar información que se genera en los diversos sistemas informáticos que integran el Multisistema Elecciones 2027 y Elecciones Móvil.

Para poder cumplir con lo anterior, estos son los requisitos para aplicar a la vacante:

Experiencia de seis meses en apoyo ejecutivo y/o administrativo

en apoyo ejecutivo y/o administrativo Manejo de paquetería Office

No militar ni ser candidato de algún partido político

Tener más de 18 años

Disponibilidad de tiempo completo para “prestar sus servicios en horario fuera de lo habitual, incluyendo fines de semana

para “prestar sus servicios en horario fuera de lo habitual, incluyendo fines de semana Original y copia de acta de nacimiento o carta de naturalización (según sea el caso)

o (según sea el caso) Original y copia del comprobante de estudios : mínimo bachillerato terminado

: mínimo bachillerato terminado Original y copia de CURP

Original y copia del RFC emitido por el SAT

emitido por el SAT No tener familiares trabajando en el INE

No haber trabajado con programas sociales

Experiencia en procesos electorale s anteriores

s anteriores Tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro

a color o blanco y negro Declaratoria de decir la verdad y firmarla

y firmarla Currículum vitae con formato del INE y firma autógrafa

con formato del INE y firma autógrafa Contar con correo electrónico personal

¿Cómo aplicar a la vacante del INE en Veracruz?

Para aplicar a la vacante puedes mandar mensaje con los documentos al correo arturo.segura@ine.mx. También puedes acudir directamente a las instalaciones de la Junta Distrital que se encuentra en Plaza Colinas, ubicada en avenida Colinas 4, locales del 3 al 6 y del 8 al 11, en el Fraccionamiento Las Colinas, CP 91637, colonia Emiliano Zapata, Veracruz.

El horario de atención es de 09:00 a 16:00 horas (tiempo local); si tienes alguna duda, puedes comunicarte a los números 228 1719 855 o 228 1769 329.

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