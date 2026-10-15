INE tiene trabajo en Veracruz; abren vacante con salario de 15 mil 785 pesos

¿Estás en busca de chamba? El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante para el puesto de Validador de Captura en la 08 Junta Distrital Ejecutiva de Veracruz; ofrece un salario de 15 mil 785 pesos mensuales.
La convocatoria abrió el pasado 14 de octubre y cierra el próximo viernes 16, entonces quedan pocas horas para que apliques y puedas terminar el año con empleo.
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Requisitos para aplicar a las vacantes del INE en Veracruz
Un Validador de Captura tiene como obligaciones registrar, procesar y validar información que se genera en los diversos sistemas informáticos que integran el Multisistema Elecciones 2027 y Elecciones Móvil.
Para poder cumplir con lo anterior, estos son los requisitos para aplicar a la vacante:
- Experiencia de seis meses en apoyo ejecutivo y/o administrativo
- Manejo de paquetería Office
- No militar ni ser candidato de algún partido político
- Tener más de 18 años
- Disponibilidad de tiempo completo para “prestar sus servicios en horario fuera de lo habitual, incluyendo fines de semana
- Original y copia de acta de nacimiento o carta de naturalización (según sea el caso)
- Original y copia del comprobante de estudios: mínimo bachillerato terminado
- Original y copia de CURP
- Original y copia del RFC emitido por el SAT
- No tener familiares trabajando en el INE
- No haber trabajado con programas sociales
- Experiencia en procesos electorales anteriores
- Tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro
- Declaratoria de decir la verdad y firmarla
- Currículum vitae con formato del INE y firma autógrafa
- Contar con correo electrónico personal
¿Cómo aplicar a la vacante del INE en Veracruz?
Para aplicar a la vacante puedes mandar mensaje con los documentos al correo arturo.segura@ine.mx. También puedes acudir directamente a las instalaciones de la Junta Distrital que se encuentra en Plaza Colinas, ubicada en avenida Colinas 4, locales del 3 al 6 y del 8 al 11, en el Fraccionamiento Las Colinas, CP 91637, colonia Emiliano Zapata, Veracruz.
El horario de atención es de 09:00 a 16:00 horas (tiempo local); si tienes alguna duda, puedes comunicarte a los números 228 1719 855 o 228 1769 329.
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