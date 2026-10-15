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INE tiene trabajo en Veracruz; abren vacante con salario de 15 mil 785 pesos

¿Buscas empleo? INE abrió vacante en Veracruz para el cargo de Validador de Captura; te contamos todos los requisitos para que apliques

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Estás en busca de chamba? El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante para el puesto de Validador de Captura en la 08 Junta Distrital Ejecutiva de Veracruz; ofrece un salario de 15 mil 785 pesos mensuales.

La convocatoria abrió el pasado 14 de octubre y cierra el próximo viernes 16, entonces quedan pocas horas para que apliques y puedas terminar el año con empleo.

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Requisitos para aplicar a las vacantes del INE en Veracruz

Un Validador de Captura tiene como obligaciones registrar, procesar y validar información que se genera en los diversos sistemas informáticos que integran el Multisistema Elecciones 2027 y Elecciones Móvil.

Para poder cumplir con lo anterior, estos son los requisitos para aplicar a la vacante:

  • Experiencia de seis meses en apoyo ejecutivo y/o administrativo
  • Manejo de paquetería Office
  • No militar ni ser candidato de algún partido político
  • Tener más de 18 años
  • Disponibilidad de tiempo completo para “prestar sus servicios en horario fuera de lo habitual, incluyendo fines de semana
  • Original y copia de acta de nacimiento o carta de naturalización (según sea el caso)
  • Original y copia del comprobante de estudios: mínimo bachillerato terminado
  • Original y copia de CURP
  • Original y copia del RFC emitido por el SAT
  • No tener familiares trabajando en el INE
  • No haber trabajado con programas sociales
  • Experiencia en procesos electorales anteriores
  • Tres fotografías tamaño infantil a color o blanco y negro
  • Declaratoria de decir la verdad y firmarla
  • Currículum vitae con formato del INE y firma autógrafa
  • Contar con correo electrónico personal

¿Cómo aplicar a la vacante del INE en Veracruz?

Para aplicar a la vacante puedes mandar mensaje con los documentos al correo arturo.segura@ine.mx. También puedes acudir directamente a las instalaciones de la Junta Distrital que se encuentra en Plaza Colinas, ubicada en avenida Colinas 4, locales del 3 al 6 y del 8 al 11, en el Fraccionamiento Las Colinas, CP 91637, colonia Emiliano Zapata, Veracruz.

El horario de atención es de 09:00 a 16:00 horas (tiempo local); si tienes alguna duda, puedes comunicarte a los números 228 1719 855 o 228 1769 329.

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