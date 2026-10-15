¡Hola frío! Fecha exacta en que comienza el invierno en México y cuánto durará

Se acerca una nueva estación del año, el invierno y de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan 56 sistemas frontales que provocarán muy bajas temperaturas, te contamos cuándo empieza esta temporada y cuánto durara.

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¿Cuándo empieza el invierno 2026?

El solsticio de invierno en el enfoque astronómico comienza oficialmente el 21 de diciembre de 2026 a las 20:50 horas en el hemisferio norte y en el meteorológico comienza el 1 de diciembre.

¿Cuánto dura el invierno?

Las estaciones en la Tierra no duran exactamente lo mismo y tienen la siguiente duración media:

Del equinoccio de marzo al solsticio de junio: 92,8 días

Del solsticio de junio al equinoccio de septiembre: 93,6 días

Del equinoccio de septiembre al solsticio de diciembre: 89,8 días

Del solsticio de diciembre al equinoccio de marzo: 89,0 días

En México la temporada de frentes fríos comenzó en septiembre de 2026 y concluirá en mayo de 2027 y se tienen previstos 56 sistemas, en noviembre se prevén 8, en diciembre 9, en enero 8, en febrero 7, en marzo y abril 6 cada uno y en mayo 2.

Durante la temporada invernal algunas masas de aire frío procedentes de Canadá y Estados Unidos al interaccionar con abundante humedad pueden desarrollar tormentas invernales en el noroeste y norte del territorio nacional.

Ante ello, las autoridades recomiendan a la población vestir en capas y cubrir el rostro, cabeza, manos y oídos. Además de tomar bebidas calientes y evitar cambios bruscos de temperatura.

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