Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” que cambió su ruta por el Pacífico mexicano

Durante las últimas horas del martes, el huracán Simón se intensificó a categoría 2 y cambió su trayectoria, por lo que no tocaría tierra en Mazatlán, Sinaloa, durante este miércoles 14 de octubre tal como era el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Actualmente, el centro del ciclón se localiza a 260 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, así como a 385 kilómetros del sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

🌀Actualmente #Simon se mantiene como un #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson frente a las costas de #Jalisco.



🤓Todos los detalles en el gráfico⬇️ pic.twitter.com/4kKV7YefRl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trayectoria EN VIVO del huracán “Simón” que cambió su dirección

Las autoridades mexicanas, encabezadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informan que Simón avanza con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), rachas de 205 km/h y se desplaza hacia el oeste-suroeste.

En adn Noticias te mostramos cómo es su minuto a minuto del ciclón mientras recorre las costas del Pacífico mexicano:

¿En qué estados lloverá por la presencia del “Simón” durante este miércoles?

Debido a su presencia, algunos estados tendrán fuertes lluvias durante este miércoles:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes

Jalisco (norte, centro y sur)

(norte, centro y sur) Nayarit (oeste y sur)

Chubascos

Sinaloa (sur)

Además, se prevén vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 km/h en las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa (en el sur). Así como oleaje a uno y dos metros en los mismos puntos.

“Trudy” se formó frente a las costas de Oaxaca y Guerrero

Paralelamente, en el océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca y Guerrero se formó la tormenta tropical Trudy, la cual actualmente se localiza a 560 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, así como a 650 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.