Uber exige que se le permita operar en el AICM; se habilitará base de corta estancia

En medio de la polémica por la prohibición del uso de plataformas de taxi por aplicación en zonas federales de México, Angelica Huacuja directora legal de Uber en Latinoamérica, pidió al Gobierno Federal abrir mesas de diálogo entre las aplicaciones, taxistas concesionados y autoridades de cara al inicio del Mundial 2026 en nuestro país.

En plática exclusiva con adn Noticias, Huacuja señaló que en menos de 100 días se espera recibir a más de 5 millones de turistas por motivos de la Copa del Mundo de la FIFA, por lo cual es fundamental encontrar soluciones para la operatividad de las apps y taxistas en zonas federales como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y demás.

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Uber exige libertad de elegir para el usuario en México

De acuerdo con lo mencionado por Angelica Huacuja a adn Noticias, lo principal por lo que están peleando en Uber es por la libertad de elección de las y los usuarios de plataformas por aplicación en México, resaltando que en temporada mundialista, el país debe contar con la capacidad de movilizar a los millones de turistas que llegarán a nuestro país.

“Vamos a recibir a más de 5.3 millones de turistas y todos tenemos que estar manos a la obra para poder movilizar a todos estos turistas. La primera carta de presentación son los aeropuertos, entonces necesitamos poder sacar a toda esta gente de los aeropuertos”, señaló Huacuja para adn Noticias.

En ese sentido, la directora de Uber en Latam señaló que los usuarios deben contar con el derecho a elegir las opciones de movilidad que más les convengan, resaltando el tema de las tarifas y cobros excesivos que pueden llegar a aplicar algunas empresas de taxis concesionados.

📱⚖️ Angélica Huacuja, directora legal de @Uber para Latinoamérica, explicó el conflicto entre taxistas y plataformas en el @AICM_mx y señaló que no existe una normativa específica para el transporte de pasajeros mediante aplicaciones desde y hacia zonas federales



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Uber Latam invita al diálogo a Gobierno y taxistas

Por otro lado, Angelica Huacuja pidió al Gobierno de México organizar una mesa de diálogo en favor de las y los pasajeros, esto con la finalidad de llegar a puntos de acuerdo con los taxistas concesionados, los cuales han realizado bloqueos y protestas para impedir el ingreso de Uber y demás plataformas en zonas federales como el AICM.

“Es muy importante que hagamos algo. Tenemos el Mundial a la vuelta de la esquina y sí necesitamos ya ponernos manos a la obra todos para tener la mejor solución que ponga en el centro al usuario”, mencionó la directora de Uber en Latinoamérica.

¿Qué ha pasado con Uber y los taxistas en zonas federales de México?

Vale la pena mencionar que en el marco de la polémica por la falta de operación de las y los conductores de Uber y DiDi en el AICM, el Gobierno dio a conocer que se habilitará un predio que servirá como espacio exclusivo para ascenso y descenso de pasajeros de las plataformas.

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