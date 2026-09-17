Las dos formas de vincular tu línea telefónica y no quedar incomunicado

Los usuarios de telefonía móvil que todavía no hayan vinculado su número tienen dos alternativas para completar el trámite y evitar interrupciones en el servicio. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) recordó que el proceso puede realizarse desde el propio teléfono o de manera presencial.

El llamado cobra especial relevancia para quienes tienen líneas cuyo número termina en 2 y no realizaron el registro antes del 15 de septiembre. De acuerdo con la CRT, estos servicios serán reactivados una vez que el titular concluya la vinculación con su compañía telefónica.

El organismo señaló que la suspensión de estas líneas concluirá dentro de las 72 horas posteriores a las primeras horas del 16 de septiembre, por lo que los usuarios pueden realizar el procedimiento para recuperar el servicio.

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¿Cómo se puede vincular la línea del celular?

La CRT contempla dos vías para completar el registro:

Desde el celular: el usuario puede ingresar al sitio de su compañía telefónica y realizar el procedimiento en línea. La plataforma puede utilizarse incluso cuando la línea se encuentre suspendida o no tenga saldo, debido a que la navegación dentro de estos sitios no consume datos móviles.

y realizar el procedimiento en línea. La plataforma puede utilizarse incluso cuando la línea se encuentre suspendida o no tenga saldo, debido a que la navegación dentro de estos sitios no consume datos móviles. De manera presencial: también es posible acudir a un Centro de Atención de la compañía telefónica. En estos establecimientos, el personal puede orientar al usuario y ayudarlo a completar el proceso.

Los sitios oficiales de las empresas participantes pueden consultarse a través de la plataforma de la CRT: registratulinea.crt.gob.mx.

¿Qué se necesita para vincular la línea?

El único requisito es contar con una identificación oficial vigente que incluya la CURP. Además, aclaró que durante el proceso no se almacenarán datos biométricos.

Hasta ahora, 84 millones 831 mil 586 líneas móviles han sido registradas, cifra que representa alrededor del 70% del total de líneas existentes en el país.

¿Hasta cuándo tengo para vincular mi teléfono?

El proceso se mantiene de forma escalonada. El siguiente grupo contemplado en el calendario corresponde a las líneas cuyo número termina en 3, cuyo plazo está previsto para el 30 de septiembre.

Ante este calendario, la CRT recomendó a los usuarios que tengan otras terminaciones no esperar hasta la fecha límite y realizar el trámite con anticipación, con el objetivo de evitar posibles interrupciones o aglomeraciones en los centros de atención.

Para resolver dudas, los usuarios pueden recurrir a los canales oficiales de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, enviar un correo a dudasvinculacion@crt.gob.mx o comunicarse al 079, número de atención ciudadana del Gobierno de México disponible las 24 horas.

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