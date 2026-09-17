Un brote de sarampión detectado en el Centro Estatal de Cancerología (CECan) de Xalapa, Veracruz, mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias.

La Secretaría de Salud confirmó 16 casos, además de dos defunciones entre las personas diagnosticadas, hasta el corte del 15 de septiembre (8:00 am). Por ello, las autoridades ya tomaron medidas para prevenir más contagios.

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Siguen aumentando los casos de sarampión en Veracruz

De los 16 casos confirmados en el CECan, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de un paciente.

Además, en Veracruz se registraron 81 casos confirmados entre 2025 y 2026, según estadísticas del Informe Diario de Sarampión, el cual es elaborado por la Secretaría de Salud federal.

#ComunicadoSalud



Secretaría de Salud refuerza acciones para investigar y contener brote de sarampión en Xalapa, Veracruz



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Por tratarse de un brote dentro de un centro que atiende a personas con enfermedades oncológicas, las autoridades mantienen especial atención sobre posibles cadenas de transmisión.

Medidas para prevenir contagios de sarampión en Xalapa

La Secretaría de Salud desplegó en Xalapa personal de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA) para fortalecer las acciones de prevención y control.

Entre las tareas se encuentran la búsqueda activa de nuevos casos, el seguimiento de pacientes y contactos, así como la identificación de las posibles cadenas de transmisión dentro de la unidad médica.

También se intensificó la vacunación en centros de salud de Xalapa. La campaña busca ampliar la protección de la población y detectar personas que requieran completar su esquema de inmunización.

Como parte de las acciones implementadas ante el brote de sarampión en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), en Xalapa, Veracruz personal médico recibió una plática sobre la importancia de la vacunación y la promoción de esta medida de prevención entre las y los trabajadores… pic.twitter.com/vg3NLZHShB — SALUD México (@SSalud_mx) September 18, 2026

Además, la dependencia invitó a la población a tener actualizados sus esquemas de vacunación, sobre todo, para proteger a niñas y niños y personas que pueden presentar mayores riesgos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, 1.5 millones de vacunas fueron aplicadas en Veracruz de las 36 millones registradas en todo el país. Además, la entidad cuenta con inventario de más de 260 mil inyecciones.

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