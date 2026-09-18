Hoy No Circula: Autos que descansan este viernes en CDMX y Edomex; evita multas

Si tienes pensado utilizar tu automóvil este viernes 18 de septiembre de 2026, revisa antes de salir si está sujeto el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y municipios con urbanos del Estado de México (Edomex).

La restricción de este viernes corresponde a los vehículos con engomado azul y terminación de placa “9″ o “0”, siempre que cuenten con holograma 1 o 2; la medida opera de 5:00 a 22:00 horas.

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Hoy No Circula Viernes 18 de septiembre de 2026 Este viernes 18 de septiembre de 2026 estará vigente el programa Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Programa Hoy No Circula: ¿Qué autos descansan este viernes 18 de septiembre de 2026?

De acuerdo con el calendario vigente, los vehículos con placas terminadas en “9″ y “0″, identificados con engomado azul, deberán permanecer fuera de circulación durante el horario establecido cuando tengan holograma 1 o 2.

Los automóviles con holograma “00″ y “0″ están exentos de esta restricción ordinaria.

El programa se aplica en las 16 alcaldías del CDMX y en los municipios del Estado de México contemplados por el esquema de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Hoy No Circula engomado azul Hoy No Circula 18 de septiembre : ¿Qué autos no circulan este viernes?

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La aplicación extraordinaria de restricciones depende de la activación de la Contingencia Ambiental por parte de las autoridades correspondientes. Para este viernes, la información consultada reporta el esquema ordinario del programa, por lo que los conductores deben revisar cualquier actualización oficial antes de salir.

Recuerda que incumplir el Hoy No Circula puede derivar en una multa y otras canciones; ¿tu automóvil termina en 9 o 0? Revisa el holograma antes de tomar el volante este viernes.

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