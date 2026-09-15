Alex Fernández cancela su concierto en el Grito de Culiacán: ¿qué pasó?

Alex Fernández encendió las alertas este 15 de septiembre luego de que su equipo confirmara la cancelación de su presentación en el Grito de Independencia de Culiacán, Sinaloa.

La suspensión generó dudas y especulaciones en redes sociales, especialmente por el contexto de violencia que atraviesa el estado; sin embargo, la cancelación se debió a una emergencia médica, ya que el cantante tuvo que ser trasladado a un hospital en Guadalajara.

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¿Qué le pasó a Alex Fernández?

De acuerdo con la información difundida por su equipo, Alex Fernández viajaba en un vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, donde tenía programada su presentación por las Fiestas Patrias.

Sin embargo, durante el trayecto fue necesario desviar el vuelo hacia Guadalajara para que el cantante recibiera atención médica; una vez en la ciudad, fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo supervisión.

Hasta el momento, su equipo no ha revelado qué padecimiento presentó y únicamente informó que su estado de salud es de pronóstico reservado.

¿Quién sustituirá a Alex Fernández en el Grito de Culiacán?

La cancelación modificó el programa de las Fiestas Patrias en Culiacán; Alex Fernández tenía previsto presentarse de 21:00 a 22:45 horas, antes de la ceremonia del Grito de Independencia, programada para las 23:00 horas.

En su lugar, Carolina Ross se sumó al programa para ocupar el espacio que originalmente correspondía al cantante.

Después de la ceremonia del Grito, la celebración continuará con el espectáculo del 90’s Pop Tour, como parte de los festejos en la explanada del Palacio de Gobierno.

Por ahora, el estado de salud de Alex Fernández se mantiene bajo reserva. Su equipo confirmó que continúa hospitalizado en Guadalajara y que trabaja con los organizadores para buscar una nueva fecha para su presentación en Culiacán.

Alex Fernández concierto Culiacán Alex Fernández cancela concierto EN Culiacán. (IG @alexfernandez.g)

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