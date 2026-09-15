UNAM FES Aragón facilita titulación sin tesis; requisitos y cómo participar en 2026

Al concluir la licenciatura, un gran número de personas postergan la obtención del título universitario por diversos motivos. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), específicamente en la FES Aragón, cuenta con una alternativa para retomar ese trámite años después.

El Programa de Titulación Conmemorativa (PTC) de la FES Aragón de la UNAM permite titularse sin tesis ni examen profesional a los egresados que concluyeron el 100% de sus créditos hace más de 10 años y tenían el trámite pendiente.

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¿Qué es el Programa de Titulación Conmemorativa (PTC) de la FES Aragón?

El PTC es impulsado desde 2025 por Araceli Romo Cabrera, directora de la FES Aragón, con motivo del 50 aniversario de la facultad.

Inicialmente, el proyecto establecía la titulación para 500 egresados, sin embargo, la alta demanda y aceptación del programa llevó a la FES Aragón a preparar una segunda generación.

¿Cómo titularte rápido en la FES Aragón?

Requisitos principales

Haber aprobado el 100% de los créditos de la licenciatura.

Tener más de 10 años de egreso (la primera generación abarcó hasta el semestre 2015-2).

No contar con otro proceso de titulación activo.

Cumplir con los trámites reglamentarios del plan de estudios, como el servicio social liberado y la acreditación de idiomas si aplica.

Cómo participar en la segunda generación

Enviar un correo electrónico a trayectoria50@aragon.unam.mx.

Incluir nombre completo, número de cuenta y un texto autorizado para que la facultad revise el historial académico.

Esperar la validación y el contacto directo del personal de la FES Aragón en caso de cumplir con los criterios.

Aquí te dejamos la página institucional para más información.

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