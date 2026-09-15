¡Que se escuche la música norteña! El Zócalo de la CDMX se prepara para recibir a Intocable este 15 de septiembre, como parte de la celebración por el Grito de Independencia.

Si no alcanzaste lugar o estás siguiendo el festejo desde casita, aquí en adn Noticias te contamos EN VIVO todo lo que ocurre en el corazón de la capital.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

EN VIVO: Intocable hace vibrar el Zócalo de CDMX

La noche mexicana ya comenzó y la Plaza de la Constitución poco a poco se llena de personas que llegaron para disfrutar de la música y esperar uno de los momentos más importantes de las Fiestas Patrias.

Intocable subirá al escenario alrededor de las 21:45 horas, por lo que la espera ya se vive entre banderas, música y mucho ambiente mexicano.

En este espacio te contamos EN VIVO todo lo que ocurre durante la presentación: desde la llegada de la agrupación al escenario hasta las canciones, las reacciones del público y los momentos que marquen esta noche patria.

La presentación tendrá una pausa para dar paso a la ceremonia del Grito de Independencia desde Palacio Nacional, antes de que la fiesta continúe en el Zócalo.

¿Qué canciones canta Intocable en el Zócalo?

Intocable llega a esta noche mexicana con un repertorio lleno de éxitos que sus fans seguramente esperan escuchar; entre los temas más conocidos de la agrupación están:

• “Fuerte no soy”

• “¿Y todo para qué?”

• “Perdedor”

• “Enséñame a olvidar”

• “Eres mi droga”

Con estos y otros clásicos, la agrupación pone el toque norteño a una de las noches más importantes del año en la capital.

Intocable hará una pausa por el Grito de Independencia

La música tendrá un pequeño alto para dar paso a la ceremonia del Grito de Independencia, prevista alrededor de las 23:00 horas desde Palacio Nacional.

Después del acto protocolario, la celebración musical continuará en el Zócalo con Intocable.

¿Dónde ver EN VIVO el concierto de Intocable?

Si no pudiste llegar al Zócalo, también puedes seguir la celebración a distancia a través de las transmisiones de los festejos patrios.

Aquí podrás acompañar EN VIVO los momentos más importantes de la noche, desde la presentación de Intocable hasta la ceremonia del Grito de Independencia.

Banderas, sombreros, música norteña y miles de voces convierten al Zócalo en uno de los grandes escenarios de la celebración patria.

La noche todavía tiene mucho por ofrecer y el momento más esperado se acerca: cuando desde Palacio Nacional se escuche el tradicional “¡Viva México!”.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.