Niñas y niños viven con entusiasmo el Desfile Militar 2026

Como parte del 216 aniversario de la Independencia de México, este 16 de septiembre se llevará a cabo el Desfile Militar, durante este acto se rendirán honores a la Bandera y al evento acudieron niñas y niños entusiasmados por ver esta evento.

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Familias acuden al Desfile Militar

Decenas de familias acuden a Paseo de la Reforma para disfrutar del Desfile Militar, Maylen, de 9 años comentó a adn Noticias que se siente muy orgullosa pues su mama participa en el batallón 18 en el despliegue de la bandera monumental.

Por otro lado, Marisol acudió para apoyar a su hijo Brian Adair de 19 años que participará por primera vez en el desfile.

Giselle de 7 años llegó a Paseo de la Reforma muy entusiasmada vestida como cadete pues cuando sea grande quiere ser militar y portar su uniforme con mucho orgullo.

🇲🇽❤️En primera fila para ver desfilar a mamá



Maylen Castro, de 9 años, llegó hasta Paseo de la Reforma para observar el Desfile Cívico Militar del #16DeSeptiembre



Su mamá, Marylin Acosta, participa con el Batallón 18 en el despliegue de la Bandera Monumental en el Zócalo… pic.twitter.com/YfeaQXj88v — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 16, 2026

¿Por qué se realiza el Desfile Militar y cuál es su significado?

Cada año se lleva a cabo el Desfile Militar en el que participan miembros de las fuerzas armadas integradas por el Ejército, la Marina, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional. Durante este evento los militares refrendan su lealtad y apoyo al pueblo de México.

El primer desfile ocurrió el 27 de septiembre de 1821 cuando se consumó la Independencia, cuando el Ejército Trigarante al mando de Agustín de Iturbide se convirtió en el primer emperador del país.

El desfile se oficializó hasta el 16 de septiembre de 1825 por órdenes de Guadalupe Victoria, primer presidente de México.

Llegaron desde muy temprano para tener el mejor lugar ❣️ pic.twitter.com/sg7ZJhmq6r — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 16, 2026

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