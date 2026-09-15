Mexibús y Mexicable cambian horarios por Fiestas Patrias: estas son las horas de cierre

Si vas a celebrar las Fiestas Patrias en el Estado de México o necesitas cruzar entre Edomex y CDMX, ojo con el transporte público, porque el Mexibús y el Mexicable tendrán ajustes en su operación durante el 16 de septiembre.
El Gobierno del Estado de México, a través del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico (SITRAMyTEM), informó los horarios que tendrán ambos servicios durante las celebraciones patrias.
Así que, si no quieres llevarte una sorpresita al llegar a las estaciones del Mexi, quédate, que aquí en adn noticias te contamos todo.
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¿Cómo funcionará el Mexibús el 16 de septiembre?
Si vas a salir este martes 15 de septiembre para celebrar el Grito, no tienes que preocuparte por un horario especial en estos sistemas.
Mexibús
Las cuatro líneas del Mexibús operarán con sus horarios habituales durante el 15 de septiembre.
Mexicable
Las líneas 1, Santa Clara-La Cañada, y 2, Indios Verdes-Hank González, también mantendrán su operación habitual durante este martes.
Horarios del Mexibús y Mexicable el 16 de septiembre
El miércoles 16 de septiembre es cuando debes poner más atención, pues habrá ajustes en los servicios, principalmente en el Mexicable; algunas rutas del Mexibús incluso tendrán últimas salidas durante la madrugada del jueves 17.
Mexibús Línea 1
Ciudad Azteca-Ojo de Agua
• Ciudad Azteca → Ojo de Agua: 04:46 a 01:15 horas del 17 de septiembre.
• Ojo de Agua → Ciudad Azteca: 04:00 a 00:29 horas del 17 de septiembre.
Ojo de Agua-AIFA Santa Lucía
• Ojo de Agua → AIFA: 04:00 a 23:48 horas.
• AIFA → Ojo de Agua: 04:10 a 23:48 horas.
Mexibús Línea 2
Las Américas-La Quebrada
• Las Américas → La Quebrada: 04:00 a 23:56 horas.
• La Quebrada → Las Américas: 04:59 a 23:56 horas.
Ecatepec-ERO Lechería
• Ecatepec → Lechería: 06:00 a 21:50 horas.
• Lechería → Ecatepec: 06:39 a 22:29 horas.
Mexibús Eléctrico
• Las Américas → Río de los Remedios: 05:00 a 20:11 horas.
• Río de los Remedios → Las Américas: 05:40 a 21:16 horas.
Mexibús Línea 3 y 3-A
Línea 3, Chimalhuacán-Pantitlán
• Chimalhuacán → Pantitlán: 04:00 a 23:54 horas.
• Pantitlán → Chimalhuacán: 04:57 a 00:51 horas del 17 de septiembre.
Línea 3-A, Acuitlapilco-Central de Abastos
• Acuitlapilco → Central de Abastos: 04:00 a 00:13 horas del 17 de septiembre.
• Central de Abastos → Acuitlapilco: 04:22 a 00:35 horas del 17 de septiembre.
Mexibús Línea 4
Universidad Mexiquense del Bicentenario-Metro La Raza
• UMB → La Raza: 04:05 a 23:37 horas.
• La Raza → UMB: 05:23 a 00:55 horas del 17 de septiembre.
Mexicable
Para el miércoles 16, las dos líneas del Mexicable funcionarán con horario de día festivo, de 07:00 a 23:00 horas:
• Línea 1: Santa Clara-La Cañada.
• Línea 2: Indios Verdes-Hank González.
Por eso, si tu plan es celebrar y regresar a casa en transporte público, revisa especialmente la última salida de tu ruta el 16 de septiembre.
Aunque algunas líneas del Mexibús tendrán servicio después de medianoche, el Mexicable terminará operaciones a las 23:00 horas.
Ya lo sabes, vas a celebrar las Fiestas Patrias y regresarás en Mexibús o Mexicable, más vale revisar bien los horarios antes de salir.
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