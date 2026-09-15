Cada 16 de septiembre se conmemora la Independencia de México, por lo que los festejos comienzan desde la noche del 15.

De acuerdo con la historia, la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó a los habitantes de Dolores, Guanajuato, a levantarse contra el gobierno virreinal y dominio español, acontecimiento que es considerado el inicio de la lucha por la Independencia.

Actualmente, la celebración se divide en la noche del Grito del día 15, y las ceremonias oficiales (como el desfile militar) el día 16 debido a una evolución en las tradiciones cívicas y populares.

Miles de familias a lo largo y ancho del país se reúnen para cenar pozole, tamales, sopes, quesadillas, pambazos y toda una variedad de platillos mexicanos. Es por ello que una tendencia activa de búsqueda se relaciona con el horario del Costco para 15 y 16 de septiembre 2026.

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¿A qué hora cierra Costo hoy 15 de septiembre 2026?

Este 15 y 16 de septiembre de 2026, Costco será una de las opciones para quienes todavía necesiten alimentos, bebidas, artículos para reuniones u otros productos durante las Fiestas Patrias.

A pesar de ser una fecha conmemorativa, todas las sucursales de Costco se mantendrán abiertas sus sucursales y operarán con su horario habitual. Es decir, que este martes 15 y miércoles 16 de septiembre 2026, las tiendas abrirán a las 10:00 horas y cerrarán sus puertas en punto de las 20:30 horas.

Por otro lado, quienes tienen Membresía Ejecutiva podrán ingresar a Costco desde las 9:00 horas.

Por lo tanto, la cadena no contempla hasta ahora un cierre anticipado ni una reducción general de horario para el 15 o 16 de septiembre.

¿Qué supermercados abren el 16 de septiembre?

Pese a que se trata de un día feriado oficial según la Ley Federal del Trabajo (LFT), las cadenas como Chedraui, Soriana, Walmart y Bodega Aurrera operarán con normalidad.

Por otro lado, permanecerán cerrados los bancos y locales por donde pase el desfile militar del 16 de septiembre en el Centro Histórico, por lo que te recomendamos tomar precauciones.

¿Qué días del año cierra Costco?

1 de enero (Año Nuevo)

Domingo de Pascua (fecha variable en primavera)

25 de diciembre (Navidad)

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