Expertos prevén mala calidad del aire y olas de calor en México en 2027 por fenómeno El Niño

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advirtió que el fenómeno El Niño alcanzará una intensidad histórica y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) prevé que en México haya olas de calor y mala calidad de aire.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo afectará el fenómeno El Niño en México en 2027?

De acuerdo con un comunicado de la UNAM, los impactos del fenómeno El Niño dependerán de la región, Jorge Zavala Hidalgo especialista del ICAyCC indicó que aumentará la temperatura de septiembre a diciembre en el norte y aumento en huracanes de alta categoría entre septiembre y noviembre.

Durante la temporada otoño-invierno se esperan más frentes fríos, mas severos y de mayor duración.

Para 2027 se estima que de enero a marzo se eleven las precipitaciones en el noreste, de febrero a junio podría haber un incremento en los incendios debido al aumento de temperaturas. De abril a junio habría una disminución de lluvias en el centro, sur y sureste y probable sequía en el centro, sur y sureste, además se registraría mala calidad del aire en las ciudades.

Recomendaciones ante afectaciones por el fenómeno El Niño

Para la UNAM, en los tres niveles de gobierno se deben adaptar refugios en casos de ondas de calor para que la población pueda mantenerse hidratada y recibir atención médica.

En el ICAyCC van a plantear recomendaciones con otras instancias de la UNAM como la Facultad de Arquitectura, ejemplificó para dar seguimiento a “El Niño” 20262027 y se buscarán colaboraciones con el sector salud, protección civil y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este fenómeno también podría generar un problema de seguridad alimentaria por lo que se debe contar con las herramientas para enfrentar lo que ocurra cuando la lluvia llegue.

Se propone utilizar alertas tempranas y enviar información a los productores de maíz en Oaxaca y Guerrero para determinar qué semillas sembrar y cuándo hacerlo.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.