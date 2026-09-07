VIDEO: Captan impresionante rayo en el cerro del Chiquihuite tras fuertes lluvias en CDMX

¿Lo pudiste ver? Captaron en video el momento exacto en que un impresionante rayo cayó sobre el cerro del Chiquihuite, ubicado en los límites de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), durante la tormenta del sábado 5 de septiembre.

La grabación rápidamente se volvió viral y es que, en una escena digna de película de Hollywood, se pudo ver cómo el rayo se alineó a una de las antenas que se encuentran en el cerro lo que dejó una postal inolvidable.

El cielo completamente oscuro acompañó la postal que refleja uno de los años con más caída de lluvia en la capital, ya que pocos días son los que no han tenido precipitaciones o actividad eléctrica.

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¿El cerro del Chiquihuite es un “imán” para los rayos?

El cerro del Chiquihuite forma parte de la Sierra de Guadalupe y, específicamente, se ubica entre al alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) en la CDMX y el municipio de Tlalnepantla de Baz, en Edomex.

Por años se ha creído que es una especie de “imán” para los rayos, cuando se viven tormentas eléctricas; sin embargo, expertos en paisajes y comunicaciones explicar que esto respondería a diversos factores:

El cerro cuenta con antenas de transmisión lo que provoca que aparezcan los rayos durante las fuertes lluvias

lo que provoca que Se trata de uno de los puntos más elevados del Valle de México y ahí se reduce la distancia entre las nubes con descargas eléctricas y la superficie

¿Seguirán las lluvias en CDMX hoy 7 de septiembre?

De acuerdo al pronóstico regional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén para este lunes 7 de septiembre lluvias fuertes tanto en la CDMX como en el Estado de México, mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Al momento, no se han activado alertas por fuertes lluvias en la capital, pero durante el domingo hubo alerta roja, naranja y amarilla en las diferentes alcaldías capitalinas; mientras que en el Edomex sí se mantiene la advertencia naranja.

Las autoridades recomiendan a la población salir con cuidado a la calle y durante una tormenta resguardarse en un lugar seguro.

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