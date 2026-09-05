Autos que tienen prohibido transitar en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula Sabatino

Para disminuir los índices de contaminación ambiental, en la CDMX y Edomex se implemento el Hoy No Circula que aplica de lunes a sábado, conoce qué autos deben descansar este día.
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¿Qué autos descansan el primer sábado del mes?
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) hoy tienen prohibido transitar de las 05:00 a las 22:00 horas los vehículos Holograma 1 con terminación de placa non, holograma 2 y foráneos.
Cabe destacar que esta restricción aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios de Edomex y los automovilistas que no la respeten serán retirados de la circulación y llevados al corralón donde el dueño deberá pagar una sanción para liberar el vehículo y además la multa correspondiente por no respetar el Hoy No Circula Sabatino.
¿Qué autos pueden circular todos los días?
Los únicos automóviles que pueden circular todos los días incluso aunque se haya activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental son los holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, los que ofrecen servicios de emergencia y de transporte público.
Calendario de verificación en CDMX y Edomex
Además es importante señalar que todos los vehículos en CDMX y Edomex deben verificar dos veces al año con el objetivo de evitar que contaminen y en los próximos meses le corresponde a los siguientes:
- Engomado rojo, terminación de placa 3 o 4 en septiembre y octubre
- Engomado azul, terminación 9 y 0 en noviembre y diciembre
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