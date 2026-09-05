Autos que tienen prohibido transitar en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula Sabatino

Para disminuir los índices de contaminación ambiental, en la CDMX y Edomex se implemento el Hoy No Circula que aplica de lunes a sábado, conoce qué autos deben descansar este día.

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¿Qué autos descansan el primer sábado del mes?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) hoy tienen prohibido transitar de las 05:00 a las 22:00 horas los vehículos Holograma 1 con terminación de placa non, holograma 2 y foráneos.

Cabe destacar que esta restricción aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios de Edomex y los automovilistas que no la respeten serán retirados de la circulación y llevados al corralón donde el dueño deberá pagar una sanción para liberar el vehículo y además la multa correspondiente por no respetar el Hoy No Circula Sabatino.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula para el 1er sábado de septiembre en la #ZMVM es para los vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #NON, HOLOGRAMA 2 y foráneos.

Los hologramas 0 y 00 quedan EXENTOS. pic.twitter.com/Z8nULKeNek — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 5, 2026

¿Qué autos pueden circular todos los días?

Los únicos automóviles que pueden circular todos los días incluso aunque se haya activado la Fase 1 de Contingencia Ambiental son los holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, los que ofrecen servicios de emergencia y de transporte público.

Calendario de verificación en CDMX y Edomex

Además es importante señalar que todos los vehículos en CDMX y Edomex deben verificar dos veces al año con el objetivo de evitar que contaminen y en los próximos meses le corresponde a los siguientes:

Engomado rojo, terminación de placa 3 o 4 en septiembre y octubre

Engomado azul, terminación 9 y 0 en noviembre y diciembre

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