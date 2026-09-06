Huracán Marie acecha a México: alerta por fuertes lluvias para el clima hoy 6 de septiembre

El huracán Marie continúa frente a las costas de México y las acecha con preocupación, ya que como cualquier ciclón, puede cambiar de trayectoria de manera inesperada, por lo que los especialistas lo vigilan con detenimiento, mientras alertan de las fuertes lluvias y cambios en la marea por sus efectos.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el huracán Marie se mantendrá como categoría 1 para después degradarse a tormenta tropical, sin embargo, serán las condiciones climáticas como el viento y la temperatura del mar los que determinen esto.

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¿En dónde se ubica el huracán Marie?

El huracán Marie de categoría 1, en la escala de Saffir-Simpson, se localiza a mil 170 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 9 km/h.

¿Cuáles son los efectos el huracán Marie?

El paso del huracán Marie por el océano Pacífico ya genera efectos, entre ellos oleaje elevado de 2 a 3 metros de altura en las costa occidental de la Península de Baja California.

¿En qué estados lloverá muy fuerte hoy?

De acuerdo con los pronósticos, se registrarán lluvias muy fuertes el domingo 6 de septiembre en los estados de Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Sinaloa.

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