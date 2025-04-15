Superman, el héroe de DC Comics, estará cerca de los mexicanos en el Simulacro Nacional 2026 y no, no se trata de una campaña de publicidad, sino que nuevamente será su voz la que se emita en la alerta sísmica de México, la cual saldrá de las bocinas que se encuentran en la vía pública ¿te la sabías?

En México, cuando se registra un movimiento telúrico fuerte o por arriba de la magnitud 5.5 suena la alerta sísmica por los altavoces de la Ciudad de México. Durante los simulacros que se llevan a cabo a nivel nacional, sobre todo en los estados que suelen ser el epicentro de los movimientos telúricos, también se reproduce este sonido que se acompaña de una voz.

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¿La voz de la alerta sísmica es la misma de Superman?

La respuesta es sí. Una investigación del New York Timesdescubrió quién es la persona que está detrás de la voz de alerta sísmica en México cada vez que se presenta un sismo moderado o fuerte y es ni nada más ni nada menos que el actor de doblaje y locutor Manuel de la Llata García, quien le dio vida al personaje de Clark Kent en la primera película de Superman, protagonizada por Christopher Reeve.

Luego del fatídico terremoto de 1985 en México, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) decidió alertar a los usuarios con un sonido especial, capaz de captar la atención de los usuarios al instante para que evacuaran o se pusieran a salvo.

La decisión, según Carlos García, presidente de la Sociedad de Radio del Valle de México, fue instantánea y no hubo casting. Y es que quién mejor que Manuel de la Llata García que prestaba su voz en un personaje que ayudaba a salvar a las personas y contaba con una voz única.

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Fue en 1993 cuando el CIRES creó la alerta sísmica, utilizando un sonido que no estaba en el catálogo, que fuera original y difícil de reproducir. Desde entonces, solo 2 palabras bastan para avisar a México ante lo que puede convertirse en una catástrofe.

¿Quién fue Manuel de la Llata García?

Juan Manuel de la Llata García nació el 24 de enero de 1944 en Santiago de Querétaro, Querétaro. Su nombre completo es Juan Francisco Manuel de la Llata García. En 1965 se trasladó a la Ciudad de México donde forjó una carrera como actor y locutor.

Trabajó para la compañía Cinematográfica Interamericana (CINSA), especializada en doblajes al español de series televisivas a inicios de los años 60 y en Sonomex en la década de los 70. Posteriormente fue locutor institucional de la Asociación de Radio del Valle de México (ARVM).

A lo largo de su trayectoria su voz quedó inmortalizada en los doblajes al español de Clark Kent (en Superman: The Movie, 1978), de Han Solo (en Star Wars) y de Cornelio (en El planeta de los simios). Además prestó su voz para el jefe de Los Ángeles de Charlie, que lo posicionó como uno de los más destacados actores de doblaje.

El actor de doblaje murió el 14 de junio de 2016, a los 72 años a causa de una embolia cerebral. Sus últimos años de vida los pasó en el “Rancho del Carmen”, ubicado en un municipio de Querétaro en México.