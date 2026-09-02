Bebidas alcohólicas subirán de precio; proponen aumento al IEPS en 2027

En algunos de los cambios que se planean para el siguiente año, se encuentra la modificación al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en concreto, a las bebidas alcohólicas y productos con exceso de sodio.

El nuevo modelo plantea cambiar el modelo de cobro de ad valorem (el precio de venta) a ad quantum (por el volumen y grados de alcohol).

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Buscarán subir el precio a bebida alcohólicas

La Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVyL) propuso este cambio en busca de cumplir con las recomendaciones por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a salud pública se refiere.

Además, el organismo señaló que este incremento podría generar una recaudación adicional de unos 3 mil 900 millones de pesos (aproximadamente) entre el IEPS e IVA.

Este cambio iría de la mano a los productos con exceso de sodio y a las bebidas azucaradas, las cuales también podrían estar planteadas dentro de estos cambios.

Propuesta de bebidas alcohólicas se mandará al Paquete Económico

En una semana, el próximo 8 de septiembre la Cámara de Diputados tendrá en sus manos el Paquete Económico 2027.

En él se incluirán proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos de la Federación que serán sometidos a discusión.

Así como de algunas modificaciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y a la Ley Federal de Derechos, por lo que se discutirán estas propuestas.

Impuestos suben, pero no hay mejoras

En octubre pasado, la mayoría en la cámara baja votó por incrementos a la tasa del IEPS al tabaco, bebidas azucaradas y juegos y sorteos.

A pesar de ser impuestos con el propósito de contribuir con la salud, los servicios médicos no han mejorado en el país.

Siguen existiendo reportes de faltas de medicinas y problemas estructurales en distintos centros de atención médica en todo el país.

Y es que, si se aprueba, las bebidas alcohólicas se unirán a las que contienen edulcorantes no calóricos y los sueros orales no medicinales.

Pero en lugar de utilizar esas recaudaciones millonarias de impuestos en mejoras, siguen presentado fallas y las protestas en el sector salud aumentan.

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