“Moche digital”: así aumentaría el precio del iPhone, Samsung S26 y Motorola Edge por el impuesto

Ahora leer notas como esta te podría salir más caro, pero no por algún pago de suscripción, si no por el cobro de tarifa que preparan sobre el valor de celulares, tabletas, computadoras y otros dispositivos.

Se tiene contemplado que este “moche digital” incremente el 2% sobre el valor estimado del bien. Por ello, aquí en adn Noticias te contamos cuánto incrementaría el costo de un celular si se aplica este cobro extra.

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¿Cuánto costaría un celular tras el “moche digital”?

En estos momentos, los celulares y computadoras no tienen un bajo costo, por lo que ahora, adquirir alguno de estos productos costarán más para los mexicanos.

Haciendo cuentas de los celulares más populares lanzados al mercado, así sería su costo si se aplica el “moche digital”:

iPhone 17

De 19,999 a 20,398.98 pesos

Samsung S26

De 16,999 a 17,338.98 pesos

Motorola Edge 70

De 15,999 a 16,318.98 pesos

📱Van por más impuestos, serán para celulares y laptos ‼️



El gobierno y @cultura_mx quieren aplicar un 2% adicional al precio de dispositivos electrónicos, argumentan que es para compensar los derechos de autor



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¿Por qué quieren implementar el “moche digital”?

Y es que esta iniciativa para cobrar hasta un 2% en estos dispositivos habría sido presentada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).

Esto debido a que son aparatos que pueden almacenar o reproducir contenidos protegidos por derechos de autor.

Se tiene previsto que el gravamen lo paguen productores e importadores; pero lo más seguro es que de aprobarse, sería el consumidor quien termine pagando este impuesto.

Van por otro intento de imponer el “moche digital”

Fue en 2021 cuando rechazaron la propuesta del “moche digital” con las mismas condiciones: cobrar por dispositivos de almacenamiento digital.

Hace cinco años se presentó con la propuesta de recaudar entre 4 mil y 6 mil millones de pesos por este cobro a los dispositivos mencionados.

Pero esta vez podría ser diferente ya que ahora se busca que sea bajo reglamento; mientras que en 2021 se intentó modificar la Ley Federal de Derechos de Autor.

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