Ahora te cobrarán por tener celular, computadora o tableta; así quieren aplicar el “moche digital”

¿Estás listo para un nuevo impuesto y no ver ese dinero en tu entorno? Pues prepárate por que la Secretaría de Cultura busca una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor que impactará directamente al bolsillo de los mexicanos.

Este nuevo proyecto de ley busca un cobro “por si acaso”, sí ahora tendremos que pagar más cuando compremos un celular, una computadora o una tableta por si, después, queremos crear contenido o duplicarlo.

La propuesta corre a cargo de Roberto Cantoral, director de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), y es quien opina que es mejor anticiparse a cobrar cuando sea necesario.

📱Van por más impuestos, serán para celulares y laptos ‼️



El gobierno y @cultura_mx quieren aplicar un 2% adicional al precio de dispositivos electrónicos, argumentan que es para compensar los derechos de autor



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¿Por qué quieren aplicar el “moche digital” en México?

Y es que las autoridades buscarían cobrar el 2% más al costo de objetos electrónicos, ya que consideran que estos tendrían la capacidad de hacer copias de contenidos electrónicos. Sí, las personas ahora tendríamos que pagar más por usar nuestros aparatos.

No importa si todo lo que compras es legal, si nunca has descargado por otras vías libros, pdf o si incluso sólo usas tu compu para excel, ahora tendrías que pagar más porque puedes hacer uso de los objetos que compras.

¿A quién afectará el “moche digital?

Esto, por supuesto, va a afectar a los que menos tienen porque ya no importará cuánto ahorraste para comprarte esa computadora que tanto quieres o para cambiar tu celular, para el gobierno es mejor cobrarte sin saber si vas a utilizar ese contenido o no.

Como cada año que se acerca la aprobación de impuestos, vemos cómo los ciudadanos somos los afectados porque nos incrementan todo y seguimiento sin ver resultados en otras áreas del país.

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