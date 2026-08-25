Becas ISSFAM 2026; cómo recibir el apoyo económico de 10 mil pesos desde primaria a licenciatura

El inicio del ciclo escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) trae consigo una serie de gastos que madres, padres y tutores deben solventar. Las Becas ISSFAM 2026 ofrecen un apoyo único de $10,000 pesos, actualmente la convocatoria se encuentra abierta.

Es importante cumplir con los requerimientos, ya que el programa está dirigido a cierto sector. Revisa las fechas, requisitos y pasos para obtenerla.

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¿Quiénes pueden aplicar a las Becas ISSFAM 2026?

La beca es un apoyo económico que otorga el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), un organismo del Gobierno de México.

La convocatoria está dirigida a hijas e hijos de personal militar en servicio activo o en situación de retiro.

Secretaría de la Defensa Nacional: Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional

Secretaría de Marina: Armada de México

¿De cuánto es la Beca ISSFAM 2026?

Cada estudiante seleccionado recibirá 10 mil pesos por todo el ciclo escolar.

El nivel educativo permitido varía según la situación del militar:

Para activos de jerarquías bajas (Soldado a Sargento 1/o. o Marinero a 1/er. Maestre) la beca aplica para primaria y secundaria

Para personal en retiro, el beneficio se extiende hasta nivel Preparatoria y Profesional.

En todos los casos, las y los estudiantes deberán contar con un promedio general mínimo de 8.5 para poder participar en la convocatoria.

Becas ISSFAM 2026: Fechas clave, requisitos y cómo pedirla

Registro de solicitudes en línea: del 1 de agosto al 8 de septiembre de 2026

Recepción de documentos físicos: del 3 de agosto al 25 de septiembre de 2026

Publicación de resultados: el 10 de diciembre de 2026 a través del portal oficial

Fecha de pago: el depósito de la beca se realizará el 15 de diciembre de 2026

Las personas interesadas deben ingresar al apartado de Becas ISSFAM dentro del portal oficial del Instituto y seleccionar la opción de registro.

Una consideración importante es que no pueden participar las hijas e hijos de militares extintos (fallecidos), de conformidad con el artículo 138 de la Ley del ISSFAM.

En este enlace podrás encontrar mayor información.

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