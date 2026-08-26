Tormenta negra inundará 3 estados hoy 26 de agosto; se prevé un diluvio de hasta 150 mm

El clima en México tendrá condiciones extremas para varias entidades del país. Mientras en algunos estados se registrará una tormenta negra, que alcanzará hasta 150 mm por hora, en otras regiones, el termómetro registrará temperaturas extremas de más de 40 °C.

Si vives en la CDMX, te adelantamos que durante este miércoles 26 de agosto, también se registrarán intervalos de chubascos que podrían ocasionar inundaciones leves. Te contamos los detalles.

¿En dónde va a llover fuerte hoy 26 de agosto?

Sí, el monzón mexicano sigue afectando el clima en México y, este miércoles 26 de agosto, provocará lluvias fuertes a muy fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua informó que este fenómeno, en interacción con la inestabilidad atmosférica y canales de baja presión, mantendrá el temporal de tormentas acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en múltiples estados del país. Las entidades más afectadas por las lluvias hoy 26 de agosto son:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit, Jalisco y Colima.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

(25 a 50 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México , Morelos y Tlaxcala.

(5 a 25 mm): Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, , Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

¿En qué estados va a hacer calor de más de 40 °C ?

Por otra parte, prevalecerá la ola de calor que afecta a varias entidades del norte de la República mexicana. Este miércoles 26 de agosto se registrarán temperaturas máximas en las siguientes entidades:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Michoacán, Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México y Querétaro.

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