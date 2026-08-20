Rescatan a pescadores de Chiapas tras naufragio en hielera; así fue el momento

Una historia de supervivencia como la ocurrida en Veracruz, se vivió, pero esta ocasión en Chiapas. Dos pescadores fueron rescatados por la Secretaría de Marina (Semar) después de permanecer cinco días a la deriva en aguas del Pacífico, a unos 240 kilómetros de la costa.

Los hombres, originarios de la comunidad de Paredón, en el municipio de Tonalá, fueron ubicados entre los límites de México con Guatemala, luego de un naufragio. Sobrevivieron tras permanecer adentro de una hielera.

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¿Cómo rescataron a los pescadores de Chiapas tras naufragio en hielera?

Protección Civil estatal informó a través de un breve comunicado publicado en su cuenta de Facebook, que los pescadores fueron identificados como José Luis Portales Villegas, de 35 años, y Daniel Guerrero Martínez, de 54 años de edad.

Los hombres habían zarpado a bordo de la embarcación “Camaronera” y tuvieron comunicación por última vez el pasado 14 de agosto. Al perder contacto con ellos, personal de la cooperativa pesquera a la que pertenecen solicitó apoyo a la Marina para localizarlos.

Según narró Guerrero Martínez, en la madrugada del sábado, una fuerte ola los sorprendió y la embarcación se fue a pique, agregó que sintió la muerte cerca porque no tenían cómo capturar pescado ni beber agua.

Dos pescadores que permanecieron cinco días a la deriva sobre una hielera fueron localizados y rescatados por personal naval a más de 240 km de la costa de Chiapas.



Mediante el despliegue de unidades de superficie y aéreas bajo el concepto Trinomio (buque–interceptora–aeronave),… pic.twitter.com/ysMhoOCpz1 — SEMAR México (@SEMAR_mx) August 20, 2026

Martínez pensó que “nunca iba a volver a ver a su familia”, porque no llovió, y el sol y la deshidratación los estaban matando.

“Todo fue instantáneo”, recordó José Luis.

Aunque intentaron salvar sus pertenencias, la lancha apenas resistió unos minutos antes de que el agua la cubriera por completo. El equipo de radio, la comida y las bebidas desaparecieron en la inmensidad.

Personal de la Vigésima Segunda Zona Naval de Puerto Chiapas trasladó vía aérea a los dos hombres.

A su llegada a la base naval fueron recibidos por personal médico para su valoración y, más tarde, entregados a sus familiares.

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