Bloqueos de transportistas hoy 20 de agosto en CDMX y Edomex

Hoy jueves 20 de agosto se registran bloqueos tanto en la Ciudad de México (CDMX) como en el Estado de México (Edomex) por parte de transportistas, que provocan graves afectaciones vehiculares.

Los bloqueos comenzaron aproximadamente a las 10:00 de la mañana y entre sus exigencias están mayor seguridad, así como acuerdos en cuanto a trámite de licencias.

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¿En dónde hay bloqueos de transportistas en CDMX?

Integrantes de la Asociación Nacional de Representación de Autotransporte realizan bloqueos en Eje 3 Oriente Cafetales, al cruce con Calzada de las Bombas, en la alcaldía Coyoacán, en protesta porque no se respetaron los acuerdos previos con la Secretaría de Comunicación y Transportes para el trámite de licencias, placas y permisos para vehículos de carga.

Bloqueos de transportistas en Edomex

Transportistas provocan caos en la México-Pachuca, a la altura de “El Vigilante”, en los límites de Tlalnepantla y Ecatepec, en dirección a la CDMX.

Debido al bloqueo la afectación continúa y solo un carril avanza hacia Indios Verdes.

#ÚltimaHora 🚨🚗 ¡Caos total en la México-Pachuca! Un grupo de personas bloquea la circulación a la altura del Monumento al Vigilante, provocando afectaciones viales pic.twitter.com/o518OS83m7 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 20, 2026

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