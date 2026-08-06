Confirman 20 heridos tras fuerte explosión de pipa de gas en Cuernavaca, Morelos

La tarde de este jueves 6 de agosto se registró la explosión de una pipa de gas en los límites de Cuernavaca y Jiutepec, Morelos.

De acuerdo con el ayuntamiento de Cuernavaca, hasta el momento se contabilizan en 20 el número de lesionados por el siniestro ocurrido esta tarde en la colonia Las Granjas.

Puntualizó que los heridos reciben atención médica en distintos hospitales de la zona metropolitana, y continúan las labores de auxilio y evaluación de daños.

Activamos protocolos de emergencia tras explosión de pipa de gas



De forma preliminar, se reportan 20 personas lesionadas, quienes reciben atención médica en hospitales de la zona metropolitana.



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Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Guardia Nacional y otras corporaciones, que desplegaron un operativo para controlar el incendio, atender a los lesionados y acordonar el área.

“De acuerdo a información preliminar, la explosión de la pipa ocurrió sobre la vía pública, alcanzando a 2 vehículos particulares, un taller de cantera, una casa habitación y un terreno baldío”, señaló la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec.

Las autoridades de Jiutepec y de Cuernavaca exhortaron a la ciudadanía a evitar la zona y permitir el libre paso a los cuerpos de emergencia.

Usuarios en redes sociales han compartido que la explosión dejó una columna de humo negro que es visible a metros de distancia mientras la unidad se encuentra en llamas.

¿Qué pasó en la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia?

Este hecho recuerda a la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, ocurrió el 10 de septiembre de 2025 y se convirtió en una de las tragedias viales más severas de los últimos años en la capital.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 14:20 horas tras la volcadura de un camión cisterna con 49,500 litros de gas licuado de petróleo (LP), dejando un saldo trágico de 32 personas fallecidas y más de 60 heridas.

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