Al menos tres policías lesionados tras enfrentamiento con civiles armados en Michoacán. | @SSeguridad_Mich | X

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán informó que tres elementos resultaron lesionados, luego de un enfrentamiento con civiles armados, este miércoles 22 de abril.

De acuerdo con las autoridades, uno de los lesionados se reporta en estado grave, mientras que los otros dos están estables y reciben atención médica.

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¿Cómo fue el enfrentamiento?

Los hechos se registraron en el municipio de Ario de Rosales, en la población de Camémbaro, cuando los patrulleros realizaban labores preventivas sobre la carretera Pátzcuaro-Tacámbaro, y en las inmediaciones del negocio Construrama Ramírez.

Al ver a los uniformados, los sujetos con armas de fuego comenzaron a dispararles, pero los policías repelieron el ataque.

En el sitio, la Guardia Civil ya se encuentra desplegada para reforzar la seguridad.

🚨#AlertaADN#Violencia | Tres policías municipales resultaron lesionados tras un enfrentamiento con civiles armados en el municipio de Ario de Rosales, en Michoacán https://t.co/UZCHy731eQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 22, 2026

Emboscada en Michoacán

Hay que señalar que este enfrentamiento ocurre tan solo un día después de la emboscada a agentes de la Fiscalía de Michoacán en la carretera Aquila-Coalcomán, en el municipio de Aquila, volvían de sus actividades.

Civiles armados los interceptaron y comenzaron a dispararles en varias ocasiones, provocando la muerte a un perito de la fiscalía muerto y un agente de la Policía de Investigación con heridas leves.

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