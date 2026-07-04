Que no te sorprendan, estos son los precios máximos del gas LP en CDMX, Edomex y otros estados

La Comisión Nacional de Energía (CNE) estableció los precios máximos aplicables del gas del 5 al 11 de julio y aquí te decimos cuánto costará el kilo y litro en cada ciudad el país para que no pagues de más.

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¿Cuánto cuesta el gas LP en CDMX y Edomex?

De acuerdo con la CNE en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios de Edomex el precio por kilo del gas es de 19.56 pesos y por litro se vende en 10.56 pesos.

Precio del gas en Querétaro y Puebla

En el caso de Querétaro el precio es el mismo que en la capital, 19.56 pesos el kilo y 10.56 pesos el litro. En Puebla hay una pequeña variación y el kilo se vende en 19.43 pesos y el litro en 10.49 pesos.

¿Cuál es el precio del gas LP por estado?

Aguascalientes ofertará el kilo de gas en 20.22 pesos y el litro en 10.92 pesos

ofertará el kilo de gas en y el litro en 10.92 pesos Campeche tendrá el gas en 19.83 pesos el kilo y 10.71 el litro.

tendrá el gas en el kilo y 10.71 el litro. Chiapas venderá el kilo de gas entre 18.98 y 20.51 pesos dependiendo el municipio y el litro se venderá entre 10.3 y 11.00 pesos.

venderá el kilo de gas entre dependiendo el municipio y el litro se venderá entre 10.3 y 11.00 pesos. Chihuahua venderá el kilo de gas en 19.99 pesos y el litro en 10.79 pesos.

Colima venderá el kilo de gas en 19.56 pesos y el litro en 10.56 pesos.

venderá el kilo de gas en y el litro en 10.56 pesos. Durango ofertará el kilo de gas en 20.64 pesos y el litro en 11.15 pesos.

ofertará el kilo de gas en y el litro en 11.15 pesos. Guanajuato tendrá el kilo de has en 20.16 pesos y el litro en 10.81 pesos.

tendrá el kilo de has en y el litro en 10.81 pesos. Guerrero venderá el kilo de gas en 19.87 pesos y el litro en 10.73 pesos.

venderá el kilo de gas en y el litro en 10.73 pesos. Hidalgo venderá el kilo de gas en 19.10 pesos y el litro en 10.31 pesos.

y el litro en 10.31 pesos. Oaxaca tendrá el kilo de gas en 19.80 pesos y el litro en 10.69 pesos.

tendrá el kilo de gas en 19.80 pesos y el litro en 10.69 pesos. Zacatecas venderá el kilo de gas en 20.66 pesos y el litro en 11.16 pesos.

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