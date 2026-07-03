Estado donde suspenden clases el lunes 6 de julio por partido México vs Inglaterra

La Secretaría de Educación de Chiapas informó que el próximo lunes 6 de julio se suspenderán las clases en todos los niveles educativos del estado.

Alumnas y alumnos podrán disfrutar sábado, domingo y lunes de descanso, reanudando actividades escolares el martes 7.

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¿Por qué no hay clases el lunes 6 de julio de 2026 en Chiapas?

Eduardo Ramírez, gobernador de la entidad del sureste del país, indicó que se suspenden las clases con motivo de los festejos por el partido entre México vs Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Esta medida se suma al ánimo, la unidad y la confianza de los chiapanecos en nuestra Selección Nacional — aseveró posteriormente la dependencia en un comunicado.

“Invitamos a madres, padres de familia, docentes, estudiantes y comunidad educativa a mantenerse atentos a los canales oficiales”, agregó.

El anuncio ocurre luego de que el gobernador convocara a la población a reunirse este domingo 5 de julio para disfrutar del encuentro entre México e Inglaterra en el Estadio Víctor Manuel Reyna.

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