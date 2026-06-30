¡No guardes el paraguas! Pronostican tormentas eléctricas y caída de granizo en el Valle de México

Si pensabas que las lluvias te darían una tregua, será mejor no guardar el paraguas; el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que durante las próximas 48 horas continuarán las lluvias fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento en la Ciudad de México y el Estado de México, debido a la interacción de diversos sistemas atmosféricos que afectan al país.

¿Cómo estará el clima hoy en México? De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las condiciones meteorológicas también favorecerán precipitaciones en gran parte del territorio nacional, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y hasta la posibilidad de deslaves en algunas regiones.

Clima en México: ¿Por qué seguirá lloviendo en la CDMX y el Estado de México?

El SMN explica que dos circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, combinadas con canales de baja presión, humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, así como una nueva onda tropical número 14 que se aproxima al sureste del país, mantendrán un ambiente muy inestable.

Como consecuencia, se esperan chubascos con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, especialmente durante la tarde y noche de este miércoles 1 de julio de 20206.

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Estas precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que incrementa el riesgo de caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones viales.

https://x.com/conagua_clima/status/2072126552339357816

Capitalinas y capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este 01 de julio en la #CDMX. pic.twitter.com/WT4fQeyal8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas el miércoles 1 de julio de 2026?

Además del Valle de México, el pronóstico también prevé lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros en los estados de:

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco.

También habrá lluvias fuertes en Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Para esta noche se pronostican #Lluvias muy fuertes en zonas de 9 entidades de #México. ⛈️



Consulta más detalles del #Pronóstico, aquí. ⤵️https://t.co/2rJWKlvlTN pic.twitter.com/8d9EugPX9q — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 1, 2026

¿Qué riesgos representan estas tormentas?

Las autoridades advirtieron que las lluvias intensas podrían provocar incrementos en los niveles de ríos y arroyos, además de inundaciones en zonas bajas, encharcamientos, deslaves y problemas de movilidad, principalmente en áreas urbanas. Asimismo, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras.

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