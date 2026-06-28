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Minuto a minuto: Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 28 de junio
/México/Nota

Lluvia y cierres: Minuto a minuto de carreteras y autopistas de México hoy domingo 28 de junio

¿Vas a salir? Conoce cuál es el estado de las carreteras y autopistas del país durante este domingo.

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1 minuto lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

Si tienes intenciones de salir durante este domingo 28 de junio, es importante conocer cuál es el estado EN VIVO de las carreteras y autopistas de todo el país gracias a los reportes de CAPUFE y la Guardia Nacional.

Es importante mencionar que durante este día, hay condiciones climáticas que complican el trayecto, especialmente lluvia y neblina; no obstante, también hay cierres por accidentes automovilísticos.

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