Lluvia y cierres: Minuto a minuto de carreteras y autopistas de México hoy domingo 28 de junio

Si tienes intenciones de salir durante este domingo 28 de junio, es importante conocer cuál es el estado EN VIVO de las carreteras y autopistas de todo el país gracias a los reportes de CAPUFE y la Guardia Nacional.

Es importante mencionar que durante este día, hay condiciones climáticas que complican el trayecto, especialmente lluvia y neblina; no obstante, también hay cierres por accidentes automovilísticos.

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