VIDEO: Pipa de gas vuelva y provoca fuerte explosión en la carretera Texcoco-Calpulalpan

Una pipa de gas LP explotó sobre la carretera Texcoco-Calpulalpan luego de volcar en el kilómetro 31 de la comunidad Santa Inés; aunque las autoridades no han confirmado, se reportan dos personas muertas y una mujer lesionada.
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Fuerte explosión por volcadura de pipa
De acuerdo con la información la pipa con capacidad para transportar 24 mil litros de gas volcó provocando una fuerte explosión que dejó una columna de fuego y humo de varios metros de altura.
Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Texcoco quienes se encuentran laborando para contener el fuego.
Cierre de carretera por explosión de pipa
Protección Civil informó que los tres órdenes de gobierno se encuentran laborando en la zona del accidente en la carretera México-Zinacantepec a la altura de Santa Inés en los límites de Texcoco y Tepetlaoxtoc.
La Guardia Nacional Carreteras informó que hay un cierre total en ambos sentidos de la carretera Texcoco-Calpulalpan a la altura de la Hacienda la Flor en le Estado de México.
Además se recomienda a los automovilistas utilizar como vía alterna la Carretera Ecatepec-Tulancingo. Se exhorta a la población a permitir el paso de los vehículos de emergencia y no acercarse al sitio del siniestro.
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