VIDEO: Pipa de gas vuelva y provoca fuerte explosión en la carretera Texcoco-Calpulalpan

Una pipa de gas LP explotó sobre la carretera Texcoco-Calpulalpan luego de volcar en el kilómetro 31 de la comunidad Santa Inés; aunque las autoridades no han confirmado, se reportan dos personas muertas y una mujer lesionada.

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Fuerte explosión por volcadura de pipa

De acuerdo con la información la pipa con capacidad para transportar 24 mil litros de gas volcó provocando una fuerte explosión que dejó una columna de fuego y humo de varios metros de altura.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Texcoco quienes se encuentran laborando para contener el fuego.

Cierre de carretera por explosión de pipa

Protección Civil informó que los tres órdenes de gobierno se encuentran laborando en la zona del accidente en la carretera México-Zinacantepec a la altura de Santa Inés en los límites de Texcoco y Tepetlaoxtoc.

⚠️ Aviso a la población



Personal de esta coordinación, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno, atiende un incidente que involucra una pipa de gas en la carretera México–Zacatepec, a la altura de Santa Inés, en los límites de Texcoco y Tepetlaoxtoc. pic.twitter.com/O2DCvlLR2t — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) June 27, 2026

La Guardia Nacional Carreteras informó que hay un cierre total en ambos sentidos de la carretera Texcoco-Calpulalpan a la altura de la Hacienda la Flor en le Estado de México.

Además se recomienda a los automovilistas utilizar como vía alterna la Carretera Ecatepec-Tulancingo. Se exhorta a la población a permitir el paso de los vehículos de emergencia y no acercarse al sitio del siniestro.

#TomePrecauciones en #EdoMex continua cierre total en ambos sentidos de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 002+500 de la carretera Texcoco-Calpulalpan, a la altura de la Hacienda la Flor, Edo. Méx. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/W9pPD1viTM — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 27, 2026

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