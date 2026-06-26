Sujeto armado mantuvo de rehénes a su familia en Tecámac; sumó más de 30 horas atrincherado

Un sujeto armado identificado como Miguel “N”, mantuvo de rehénes a todos los miembros de su familia por más de 30 horas dentro de su domicilio ubicado en la calle Jesús García en Tecámac, Estado de México (Edomex), esto en medio de negociaciones e intervención de autoridades estatales, municipales y federales.

Información recabada por el reportero Daniel de Rosas de Azteca Noticias, señala que tras una intensa negociación con autoridades y familiares, el hombre que padece problemas severos de adicciones accedió a liberar a su esposa, hijos y suegros para ingresar a un centro de rehabilitación.

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Sujeto toma de rehénes a su familia en Tecámac, Edomex

De acuerdo con información de medios locales de Tecámac en el Estado de México, fue desde las primeras horas del pasado jueves 25 de junio, que el sujeto identificado como Miguel “N” tomó de rehénes a su esposa, sus tres hijos y suegros luego de que intentaran meterlo a un anexo.

Desde las primeras nueve horas en los que se reportaron los hechos, autoridades del Edomex movilizaron a más de 150 elementos de seguridad para intentar liberar a las más de cuatro personas que fueron privadas de su libertad.

A través de un video tomado desde el interior del hogar difundido por la propia pareja de Miguel “N”, muestra al sujeto armado y atrincherado evitando el ingreso de las autoridades.

#ÚltimaHora | Tras 20 horas de tensión, Miguel "N" acuerda entregarse en Tecámac



Miguel "N", el sujeto atrincherado en Los Héroes Tecámac, #Edomex, aceptó entregarse.



Familiares salieron ilesos a dialogar con la policía para pactar que el hombre, fuertemente armado, se entregue… pic.twitter.com/XUhhxF95F0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

¿Qué se sabe del sujeto que secuestró a su familia en Tecámac, Edomex?

Información que se fue revelando desde las primeras horas de la toma de rehénes en Tecámac, Estado de México, señala que Miguel “N” tiene 35 años de edad y cuenta con problemas severos de adicciones a sustancias tóxicas.

Se detalló que este hombre privó de la libertad a su familia luego de que éstos intentaran ingresarlo a un anexo para tratar sus adicciones, motivo por el cual el sujeto se volvió violento y comenzó a amenazar a sus seres queridos.

Tras más de 30 horas, Miguel “N” libera a su familia

Según los reportes dados a conocer, tras más de 30 horas atrincherado en su domicilio ubicado en la colonia Los Héroes Tecámac del Edomex, se reportó que Miguel “N” liberó a sus familiares tras llegar a un acuerdo con autoridades y demás,

Imágenes captadas por Azteca Noticias mostraron el momento exacto en el que este sujeto subió a una camioneta de anexo, la cual lo trasladará a un recinto para recibir tratamiento.

#ÚltimaHora | Sujeto armado mantiene retenida a su familia en Tecámac; suma más de 19 horas atrincherado



Un fuerte despliegue de la Guardia Civil, Policía Estatal, Ejército y Marina rodea una casa en la col. Los Héroes Tecámac, #Edomex.



Un hombre identificado como Miguel "N",… pic.twitter.com/VsqcTRAnCh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 26, 2026

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