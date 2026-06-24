¿Vas al Ángel de la Independencia? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este miércoles 24 de junio se esperan lluvias fuertes a intensas en gran parte del país debido a la interacción de vaguadas atmosféricas, canales de baja presión, el ingreso de humedad de ambos océanos y el avance de las ondas tropicales 9 y 11.

Los estados con mayores afectaciones serán Guerrero y Oaxaca, donde se pronostican lluvias puntuales intensas, mientras que el resto del territorio nacional registrará chubascos y precipitaciones de diversa intensidad, con excepción de la península de Baja California.

Además, continuará el ambiente muy caluroso en el norte y noroeste del país. La onda de calor persistirá en zonas de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

A partir de este día, el fenómeno también se extenderá a regiones de Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Oaxaca, donde se prevén temperaturas elevadas.

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Lluvias en Méxicho hoy 24 de junio 2026

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (sureste) y Oaxaca (suroeste)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (este, centro y suroeste) y Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit (sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y sureste), Tlaxcala, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México, Morelos, Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas y Aguascalientes.

¿Dónde hará calor en México este miércoles?

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur (sur), Sinaloa (norte y centro), Durango (noroeste), Chihuahua (norte y oeste) y Coahuila (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco (norte y oeste), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, San Luis Potosí (este) y Morelos.

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