Los alcances del acuerdo de cooperación entre Pemex y Petrobras

Comenzó una nueva alianza entre las dos petroleras más importantes de América Latina; la brasileña Petrobras y la mexicana Pemex, firmaron un acuerdo para colaborar por dos años prorrogables.

Ambas petroleras trabajarán de forma conjunta en proyectos de exploración, de producción y para intercambiar experiencias sobre marcos regulatorios.

La colaboración tiene como objetivo as aguas profundas del Golfo de México, con la perspectiva de que la tecnología desarrollada por Petrobras funcionará para explotar el petróleo que hay bajo gruesas capas de sal en el Atlántico.

¿En qué consiste el acuerdo entre Pemex y Petrobras?

De acuerdo con la comunicación institucional de ambas petroleras en el segmento de exploración y producción, las compañías “evaluarán iniciativas orientadas a la revitalización de campos maduros, el reprocesamiento sísmico y oportunidades exploratorias y de desarrollo en áreas de aguas profundas y ultraprofundas, incluyendo activos situados en el Golfo de México”

La asociación también contempla el intercambio de conocimientos técnicos, tecnologías y mejores prácticas, aprovechando la reconocida experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad, señala un comunicado.

En el área industrial, abarca oportunidades de cooperación en:

Refinación

Petroquímica

Fertilizantes

Procesamiento de gas y recuperación de líquidos

Eficiencia energética

Reducción de emisiones

¿Cuáles son las ventajas del acuerdo entre ambas petroleras?

Gonzalo Monroy, director de la consultoría GMEC, señaló que la gestión es un aspecto del que Pemex puede aprender de Petrobras.

“La gestión es quizás lo más importante. Hace 12 años, Pemex y Petrobras se disputaban cuál iba a ser la empresa más endeudada del mundo“, dijo.

Señaló que en los últimos 12 años, Petrobras vendió todas sus refinerías, incluyendo las que tenía en Brasil, y abrió el capital privadopara ganar gobernanza. Esa acción la convirtió en una de las empresas estatales mejor administradas del mundo.

“Pemex, por desgracia, es el caso contrario, hoy más emproblemada con deudas con sus proveedores, con sus acreedores y sin ninguna posibilidad de crecer en su producción”, finalizó.

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